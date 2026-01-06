Ex asistente de autobús escolar se declara culpable de agredir a tres estudiantes autistas en EU

Jessica Vesta, a la derecha, habla mientras su esposo, Devon, observa durante una conferencia de prensa para anunciar planes de demandar al distrito escolar de Littleton, Colorado, por el abuso sufrido por su hijo autista mientras viajaba en autobús a clase, el martes 9 de abril de 2024, en Denver. . Foto: AP/David Zalubowski

DENVER (AP).- Un ex asistente de autobús escolar se declaró culpable el lunes de agredir a tres estudiantes autistas no verbales que no pudieron denunciar el abuso.

Kiarra Jones, de 30 años, se declaró culpable de 12 cargos en virtud de un acuerdo de culpabilidad cuando estaba a punto de ir a juicio en un suburbio de Denver por abuso que fue revelado en 2024 por un video de vigilancia de un autobús, según los fiscales y documentos judiciales.

Jones está representado por abogados de la oficina del defensor público, que no hace comentarios a los medios sobre sus casos.

El abuso fue descubierto después de que Jessica Vestal, la madre de uno de los estudiantes no verbales, pidió a los funcionarios escolares que revisaran el video de vigilancia para tratar de explicar una serie de lesiones que su hijo, que entonces tenía 10 años, sufrió después de ir a la escuela a principios del año pasado, incluidos moretones en todo el cuerpo y un ojo morado.

Jessica y su esposo, Devon Vestal, dijeron que les preocupa no saber si su hijo entiende por qué sucedió.

"Nos comprometemos a asegurarnos de que él comprenda lo profundamente que lo amamos", dijeron en un comunicado publicado por el bufete de abogados que los representa a ellos y a las otras dos familias, Rathod Mohamedbhai.

Jones se declaró culpable de 10 delitos graves de agresión en tercer grado a un menor en riesgo y dos delitos menores de abuso infantil, según informó la fiscalía del 18.º Distrito Judicial, Amy Padden. Enfrentará hasta 15 años de prisión por estos delitos graves en la audiencia de sentencia programada para el 18 de marzo.