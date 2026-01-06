Gobierno de Trump despliega 2 mil agentes en Minneapolis para operación de inmigración

WASHINGTON (AP).- El gobierno de Trump lanzó lo que funcionarios describen como la mayor operación de control migratorio jamás realizada, preparándose para desplegar hasta 2 mil agentes y oficiales federales en el área de Minneapolis para una amplia ofensiva vinculada en parte a acusaciones de fraude que involucran a residentes somalíes.

El despliegue, que comenzó el fin de semana, representa una de las mayores movilizaciones de personal del Departamento de Seguridad Nacional en una sola ciudad en años, según una persona informada sobre la operación. Este aumento amplía drásticamente la presencia de las fuerzas del orden federales en Minnesota en un contexto de crecientes tensiones políticas y comunitarias.

La persona no estaba autorizada a discutir públicamente los detalles de la operación y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Todd Lyons, dijo durante una entrevista con Newsmax que la agencia estaba llevando a cabo su “mayor operación de inmigración hasta la fecha”, aunque no especificó cuántos oficiales estaban involucrados.

Se espera que aproximadamente tres cuartas partes del personal provengan de las Operaciones de Detención y Deportación del ICE, que lleva a cabo arrestos y deportaciones migratorias, según la fuente. La operación también incluye agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional, la rama investigativa del ICE, que generalmente se centra en el fraude y las redes criminales transfronterizas. Los agentes de HSI estaban realizando visitas puerta a puerta en el área de las Ciudades Gemelas investigando denuncias de fraude, tráfico de personas y prácticas laborales ilegales, explicó Lyons.

Se espera que los agentes del HSI se concentren principalmente en identificar presuntos fraudes, mientras que los oficiales de deportación arrestarán a inmigrantes acusados ??de violar la ley migratoria, según la persona informada sobre la operación. También se espera la participación de unidades tácticas especializadas.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también estuvo en la zona de Minneapolis-St. Paul y acompañó a agentes del ICE durante al menos un arresto. En un video publicado en la red social X, se ve a Noem con un chaleco táctico y un gorro tejido mientras los agentes arrestan a un hombre en St. Paul. En el video, le dice al hombre, con las manos esposadas a la espalda: "Serás responsable de tus crímenes".

El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado de prensa que el hombre arrestado era de Ecuador y que era buscado en Ecuador y Connecticut por cargos que incluyen asesinato y agresión sexual.

Al preguntársele cuántos oficiales y agentes se habían desplegado en Minnesota, la portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, se negó a proporcionar una cifra, alegando motivos de seguridad. Afirmó que el DHS había incrementado los recursos policiales en el estado y que ya había realizado más de 1000 arrestos de personas que describió como asesinos, violadores, agresores sexuales de menores y pandilleros.

La operación también incluye personal de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, incluido el comandante Gregory Bovino, cuyo papel en operaciones federales anteriores en otras ciudades ha atraído el escrutinio de funcionarios locales y defensores de los derechos civiles, dijo la persona familiarizada con el despliegue.

Las autoridades federales comenzaron a aumentar los arrestos por inmigración en el área de Minneapolis a finales del año pasado. Noem y el director del FBI, Kash Patel, anunciaron la semana pasada que las agencias federales estaban intensificando sus operaciones en Minnesota, con énfasis en las investigaciones de fraude.

El presidente Donald Trump ha vinculado repetidamente la ofensiva migratoria de su administración en Minnesota con casos de fraude que involucran programas federales de nutrición y ayuda pandémica, muchos de los cuales han involucrado a acusados ??con raíces en Somalia.

La persona con información sobre la operación actual advirtió que su alcance y duración podrían cambiar en los próximos días a medida que se desarrolle.