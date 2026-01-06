Hijo de Maduro declara su “apoyo incondicional” a Delcy Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado venezolano Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, declaró su “apoyo incondicional” a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo después de la captura de Maduro por Estados Unidos, el pasado 3 de enero del 2026.

En la sesión inaugural del nuevo Parlamento —que se realizó dos días después de los bombardeos estadunidenses en Caracas y otros tres estados— el hijo de Nicolás Maduro destacó que el derecho internacional fue “ultrajado” y que su padre y la primera dama y también parlamentaria, Cilia Flores, fueron secuestrados por Estados Unidos, pero "volverán" a Venezuela.

Nicolás Maduro, quien asumió como presidente de Venezuela en el 2013, y su esposa Cilia Flores, enfrentan cargos de narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos y fueron presentados en un tribunal federal en Nueva York el pasado lunes 5 de enero, declarándose "no culpables".

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, asumió el poder de forma temporal ante el parlamento, por un plazo de 90 días prorrogable. La nueva Asamblea Nacional cuenta con mayoría absoluta del chavismo: 256 de 285 diputados.

"A ti, Delcy Eloína, mi apoyo incondicional en la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo", dijo el hijo de Maduro. "La patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela", agregó con lágrimas en los ojos.

Delcy Rodríguez, abogada con educación en Reino Unido y Francia es una funcionaria con una larga trayectoria en el régimen chavista de Venezuela. Rodríguez ocupó varios cargos de menor nivel durante el gobierno de Hugo Chávez, pero ganó relevancia con Maduro, al desempeñarse como ministra de Economía, Relaciones Exteriores y Petróleo

Durante el gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez desarrolló lazos con republicanos en la industria petrolera y en Wall Street, de acuerdo con la agencia informativa Associated Press. La presidenta interina también presidió una asamblea promovida por Maduro en respuesta a las protestas callejeras en 2017.

Asimismo, su hermano, Jorge Rodríguez, es diputado oficialista y presidente de la Asamblea Nacional. Su padre fue un líder socialista que fue arrestado por su participación en el secuestro del empresario estadounidense William Niehous en 1976, y después murió bajo custodia policial.

"Mi función principal en los días por venir (...) será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moros, mi hermano, mi presidente", dijo Jorge Rodríguez en su discurso, de acuerdo con DW.

La sesión comenzó al grito de "¡Vamos Nico!", una consigna de la campaña electoral de 2024 de Maduro, elección que fue desconocida por la oposición y por una parte importante de la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos.

En la Asamblea Nacional, se desplegó una fotografía de la pareja en la tribuna de oradores del recinto. Y el diputado Jorge Rodríguez ordenó que una flor roja ocupe el escaño de Cilia Flores, la primera dama y diputada que hoy se encuentra junto con su esposo bajo custodia en Estados Unidos.