“Imposible equivocarnos”: Así se preparó la operación de EU para capturar a Nicolás Maduro

WASHINGTON (AP) — Durante meses, el ejército estadunidense concentró una presencia militar frente a las costas de Venezuela e hizo estallar de manera ostentosa presuntas embarcaciones de narcotráfico, matando a sus ocupantes.

Al mismo tiempo, las agencias de inteligencia estadunidenses estudiaban cuidadosamente al presidente Nicolás Maduro y averiguaban detalles minuciosos como sus hábitos alimenticios, mientras las fuerzas especiales ensayaban en secreto un plan para derrocarlo por la fuerza.

Meses de planificación encubierta condujeron a la audaz operación realizada de la noche a la mañana, cuando el presidente Donald Trump dio la orden que autorizó la captura de Maduro. Estados Unidos sumió en la oscuridad a la capital del país sudamericano, se infiltró en la casa de Maduro y lo trasladó rápidamente a Estados Unidos, donde el gobierno de Trump planea someterlo a juicio.

Durante una conferencia de prensa el sábado en su mansión de Florida, Trump reveló los detalles del ataque, y dijo que tras el operativo, Maduro y su esposa Cilia Flores fueron trasladados en helicóptero a un buque de guerra estadounidense.

La operación —denominada "Resolución Absoluta"— se desarrolló al amparo de la oscuridad, con fuerzas estadunidenses que permanecieron firmes en la región a la espera de las condiciones climáticas ideales para que los pilotos tuvieran rutas despejadas hacia Caracas. La extensa planificación incluyó prácticas en una réplica del complejo presidencial, así como la presencia de militares estadounidenses armados con lo que Trump describió como "sopletes gigantescos" en caso de que fuera necesario abrir los muros de acero de una habitación segura para capturar a la pareja.

"No logró cerrar ese espacio. Intentaba entrar, pero se le fueron encima tan rápido que no pudo entrar en eso", declaró Trump en una entrevista la mañana del sábado en el programa de noticias y entretenimiento "Fox & Friends Weekend".

Una misión cuidadosamente ensayada

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, declaró en la conferencia de prensa de Trump que las fuerzas estadounidenses ensayaron sus maniobras durante meses y aprendieron todo sobre Maduro: dónde se encontraba a ciertas horas, detalles sobre sus mascotas y la ropa que vestía.

"Pensamos, desarrollamos, entrenamos, ensayamos, informamos, ensayamos una y otra vez", dijo Caine, quien agregó que sus fuerzas estaban "listas" a principios de diciembre. "No para hacerlo bien, sino para garantizar que nos fuera imposible equivocarnos". Trump declaró en Fox que las fuerzas estadunidenses practicaron su extracción en una réplica del edificio.

"De hecho, construyeron una casa que era idéntica a la cual entraron, con todo lo mismo, todo el acero por todas partes", refirió Trump.

Trump añadió en la entrevista televisiva que las fuerzas estadunidenses pospusieron la operación durante días y se mantuvieron en espera cuatro días hasta que desapareciera la nubosidad. Caine informó que el viernes por la noche, "el tiempo mejoró lo justo, abriendo un camino que sólo los aviadores más hábiles del mundo podían recorrer", y agregó que los helicópteros volaron a baja altura sobre el agua para entrar en Venezuela, protegidos más arriba por aeronaves estadounidenses.

Trump destacó que la operación estadunidense "fue oscura y fue mortal", y añadió que "las luces de Caracas se apagaron en gran medida debido a la experiencia que tenemos", pero sin dar más detalles.

El ataque, que el secretario de Defensa Pete Hegseth describió como parte de una "incursión masiva conjunta de militares y fuerzas del orden", duró menos de 30 minutos. Se escucharon al menos siete explosiones en Caracas, y Delcy Rodríguez —la vicepresidenta venezolana que bajo las leyes del país asume el poder— reportó que algunos civiles y militares venezolanos murieron.

En un discurso televisado el sábado por la tarde en la televisión estatal, la vicepresidenta exigió que Estados Unidos libere a Maduro y lo calificó como el líder legítimo del país. Sin embargo, Rodríguez también dejó abierta la puerta al diálogo con Estados Unidos al afirmar que hay disposición para mantener relaciones respetuosas.

Yanire Lucas, quien reside en Caracas y cuya casa se encuentra junto a una base militar venezolana atacada durante la noche, contó que comenzó a escuchar explosiones junto a su vivienda alrededor de la 1:50 de la madrugada.

Trump expuso que algunos miembros estadounidenses del operativo resultaron heridos, pero que creía que no hubo muertos. Caine puntualizó que un helicóptero fue alcanzado por fuego al acercarse al complejo de Maduro, pero pudo regresar sano y salvo.

Meses de intensificación de las acciones

Trump dijo que Maduro y Flores fueron trasladados en helicóptero a un buque de guerra estadounidense y que se dirigirían a Nueva York para enfrentar los cargos en su contra. Publicó en su red social, Truth Social, una foto del líder venezolano vestido con un jersey deportivo gris y audífonos y visor protectores.

La redada representó una drástica escalada de una serie de ataques que el ejército estadounidense ha llevado a cabo contra los que Trump ha calificado como embarcaciones cargadas de drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental desde principios de septiembre. El 29 de diciembre, Trump reportó que Estados Unidos atacó una instalación en Venezuela donde "se cargan" barcos acusados de transportar drogas. La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) estuvo detrás del ataque con drones en una zona de muelles de carga que se cree que era utilizada por cárteles de la droga venezolanos —la primera operación directa conocida en suelo venezolano desde que Estados Unidos comenzó sus ataques en septiembre.

Pocos detalles sobre cómo EU gestionará Venezuela ahora

Aunque Trump había advertido durante meses que Estados Unidos podría lanzar ataques en Venezuela, el viernes dio pocas pistas sobre lo que se avecinaba.

Durante la mañana defendió su salud en publicaciones en redes sociales y se quejó del impacto que tienen los aerogeneradores en las aves antes de salir a comprar mármol y ónix para el salón de baile que construye en la Casa Blanca y visitar su club de golf.

En privado, se preparaba para dar el visto bueno a una misión militar que ya ha generado críticas en Estados Unidos y en el extranjero. Ahora, el presidente dijo que Estados Unidos marcará el camino a seguir para Venezuela, a medida que se expresan dudas sobre la legalidad tanto de esos planes como de la captura de Maduro.

Trump declaró en su conferencia de prensa que el grupo de funcionarios que lo respalda, incluido Hegseth, Caine y el secretario de Estado Marco Rubio, será "un equipo que trabajará con el pueblo de Venezuela".

El presidente republicano dejó abierta la posibilidad de que tropas estadounidenses tengan presencia en el país. "No tememos a tener tropas en tierra si es necesario", informó, y agregó: "Anoche tuvimos tropas en tierra".

Estados Unidos ahora "gestionará" el país hasta que se pueda elegir un nuevo líder, añadió Trump.

"Nos vamos a asegurar de que el país se gestione correctamente. No estamos haciendo esto en vano", dijo. "Este es un ataque muy peligroso. Es un ataque que podría haber salido muy, muy mal".