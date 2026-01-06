Machado promete regresar a Venezuela "lo antes posible" y arremete contra Delcy Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La lideresa opositora venezolana, María Corina Machado, prometió este lunes 5 de enero regresar a su país "lo antes posible", y agradeció al presidente estadunidense Donald Trump por la captura de Nicolás Maduro.

Durante una entrevista con la cadena Fox News, Machado también arremetió contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien acusó de ser una de las autoras de corrupción y narcotráfico en su país.

Esta es la primera declaración de Machado a un medio de comunicación desde la incursión militar en Caracas, Venezuela, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

"Planeo regresar a Venezuela lo antes posible (...) cada día decido donde soy más útil para la causa", aseguró Machado, de 58 años, quien en octubre pasado salió de Venezuela en secreto para viajar a Oslo, Noruega, para recibir el Premio Nobel de la Paz, el cual dedicó a Trump.

La opositora agradeció al presidente estadunidense por las "valientes acciones" del operativo de captura, que incluyó bombardeos en la capital venezolana.

Asimismo, denunció que Delcy Rodríguez "es una de las principales artífices de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico" en Venezuela.

Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro, quien fue llevado hacia Nueva York, donde enfrentará cargos en el Distrito Sur de Manhattan por narcoterrorismo, lavado de dinero y conspiración para importar drogas.

Machado aseguró que Delcy Rodríguez es "rechazada" por los venezolanos, quienes están del lado de la oposición.

"En unas elecciones libres y justas, ganaremos con más del 90% de los votos, no tengo ninguna duda al respecto", sostuvo.

La dirigente opositora también afirmó que "una Venezuela libre" se convertirá en el "centro energético" de América, y prometió "desmantelar todas las estructuras criminales" que han perjudicado al pueblo venezolano.

El 5 de enero, durante su primera comparecencia ante una corte estadunidense, Maduro se declaró no culpable de los cargos que se le imputan. Aunque se espera que sus abogados impugnen la legalidad de su arresto, argumentando que es inmune a la persecución como jefe de un Estado soberano, Estados Unidos no lo reconoce como el legítimo mandatario de Venezuela, especialmente después de su reelección en 2024.

El proceso judicial sigue en curso, mientras Delcy Rodríguez se ha comprometido a trabajar con la administración de Trump, aunque en un discurso televisado se refirió al gobierno estadunidense como “extremista” y aseguró que sus acciones contra Maduro, a quien considera el líder legítimo de Venezuela, fueron “una atrocidad que viola el derecho internacional”.

Trump advirtió el domingo 4 de enero que, si la presidenta interina no se alineaba, “va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro”.

Ese mismo día, Rodríguez realizó declaraciones en su Instagram con un tono conciliador, expresando su esperanza de construir “relaciones respetuosas” con Estados Unidos.

“Invitamos al gobierno de Estados Unidos a colaborar con nosotros en una agenda de cooperación orientada hacia el desarrollo compartido en el marco del derecho internacional, con el fin de fortalecer la convivencia comunitaria duradera”, escribió.