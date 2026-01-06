María Corina Machado ofrece a Trump compartir Premio Nobel de la Paz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Marina Corina Machado, líder de la oposición venezolana, afirmó que está dispuesta a compartir con el presidente Donald Trump el Premio Nobel de la Paz.

Su declaración fue dada a conocer durante una entrevista en Fox News, luego de que el conductor Sean Hannity cuestionara a la ganadora si le ha ofrecido el prestigioso galardón al mandatario estadunidense.

A lo que Machado respondió con elogios y agradecimientos dirigidos a Trump, asegurando que aún no ha sucedido, pero que el reconocimiento también es suyo, luego de haber ordenado la reciente captura de Nicolás Maduro, lo que calificó como “un gran paso hacia una transición democrática”.

“Me encantaría poder decirle personalmente que, creemos los venezolanos, porque este es un premio de los venezolanos, que queremos dárselo y compartirlo con él (Trump)”, afirmó la fundadora del partido Vente Venezuela.

Además, recalcó que el pueblo venezolano está agradecido con Donald Trump “por su valiente visión” y que esta “acción histórica” significa que 30 millones de venezolanos están ahora más cerca de la libertad, mientras que Estados Unidos se ha convertido en un país más seguro.

En la transmisión televisiva también dio a conocer que desde el pasado 10 de octubre, cuando a Machado se le otorgó el Premio Nobel de la Paz, no ha entablado conversación con el mandatario republicano.

En aquel momento, diversos medios internacionales refirieron que, a pesar de las felicitaciones enviadas por Trump hacia la activista de 58 años, el representante de Washington se vio molesto por no haber obtenido dicho reconocimiento, aunado a que ella afirmó que él se lo merecía, pero no lo rechazo.

"Tan pronto como supe que habíamos ganado el Premio Nobel de la Paz se lo dediqué al presidente Trump porque creía en ese momento que él lo merecía. Y la mayoría de la gente decía que era imposible lograr lo que acaba de hacer el pasado sábado 3 de enero. Así que, si creía que lo merecía en octubre, imagínese ahora.”

Esta declaración se figura como el primer pronunciamiento en televisión de la activista desde que se anunció la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas armadas estadunidenses, quien actualmente se encuentra recluido en Nueva York.

Trump asegura que Machado no debería liderar Venezuela

Días antes, Donald Trump afirmó que la lideresa de la oposición venezolana no podría asumir la Presidencia de Venezuela, pues “no cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país”.

Su comentario se ha enmarcado como parte de su desacuerdo por no haber ganado el Premio Nobel de la Paz. “Si ella lo hubiera rechazado y hubiera dicho ‘No puedo aceptarlo porque es de Donald Trump’, hoy sería la presidenta de Venezuela”, declaró a The Washington Post una persona cercana a conversaciones internas.

A su vez, Marco Rubio, el secretario interino del gobierno estadunidense, declaró este domingo que Estados Unidos no tendría en la mira ni a Marina Corina Machado ni a otros personajes de la oposición.

“La realidad inmediata a la que nos enfrentamos es que, lamentablemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato”.

Como respuesta, Machado aseguró que esto provocaría que Venezuela se volviera un aliado de Estados Unidos, además recalcó que Delcy Rodríguez, quien por ahora ha tomado el cargo de Venezuela como presidenta interina, evitaría la llegada de la transición política tan esperada por la ciudadanía venezolana.

“Delcy Rodríguez es la principal arquitecta de la tortura y el tráfico de personales y es aliada de Rusia, China e Irán. No confían en ella los inversores internacionales ni el pueblo venezolano”, afirmó Corina Machado.

Sin embargo, el presidente Donald Trump ha asegurado que, al menos por los próximos 30 días, no se tomarán acciones para elegir a un nuevo presidente de Venezuela, sino hasta que la nación “recupere su salud”.

“Tenemos que arreglar el país primero. No se pueden celebrar elecciones. Ni siquiera hay manera de que la gente pueda votar”, indicó Trump.