Trump asegura que sus detractores deberían felicitarlo por capturar a Maduro

WASHINGTON (AP).- Este día, el presidente Donald Trump respondió el martes a las críticas demócratas sobre la operación militar de este fin de semana que condujo a la captura de Nicolás Maduro, señalando que su predecesor demócrata Joe Biden también había pedido el arresto del líder venezolano por cargos de tráfico de drogas.

Trump, en declaraciones realizadas ante un retiro republicano de la Cámara de Representantes en Washington, se quejó de que los demócratas no le estaban dando crédito por una operación militar exitosa que condujo al derrocamiento de Maduro, a pesar de que había un acuerdo bipartidista de que Maduro no era el presidente legítimo de Venezuela.

En 2020, Maduro fue imputado en Estados Unidos, acusado de una conspiración de narcotráfico y tráfico internacional de cocaína que duró décadas. Funcionarios de la Casa Blanca han señalado que, en sus últimos días de mandato el año pasado, el gobierno de Biden aumentó la recompensa por información que condujera al arresto de Maduro tras asumir un tercer mandato, a pesar de las pruebas que indicaban que había perdido las últimas elecciones venezolanas. El gobierno de Trump duplicó la recompensa a 50 millones de dólares en agosto.

“En algún momento deberían decir: 'Hiciste un gran trabajo. Gracias. Felicidades'. ¿No sería genial? —dijo Trump—. Diría que, si hicieran un buen trabajo, sus filosofías serían muy diferentes. Pero si lo hicieran, me alegraría por el país. Llevan años y años persiguiéndolo”.

Los últimos comentarios de Trump llegaron después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros altos funcionarios informaran a los líderes del Congreso el lunes por la noche sobre la operación en Venezuela, en medio de crecientes preocupaciones de que la administración republicana se está embarcando en una nueva era de expansionismo estadounidense sin consultar a los legisladores o sin una visión clara para dirigir el país sudamericano.

Tras la sesión informativa, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, declaró a la prensa que no prevé que Estados Unidos despliegue tropas en Venezuela, afirmando que las acciones estadounidenses allí no constituyen una operación de cambio de régimen. Los líderes demócratas señalaron que la sesión carecía de claridad sobre los planes de la administración Trump para Venezuela.

Los estadounidenses están divididos sobre la captura de Maduro —y muchos aún se están formando una opinión— según una encuesta realizada por The Washington Post y SSRS mediante mensajes de texto durante el fin de semana. Aproximadamente 4 de cada 10 aprobaron el envío de militares estadounidenses para capturar a Maduro, mientras que aproximadamente el mismo porcentaje se opuso. Aproximadamente 2 de cada 10 no estaban seguros.

Casi la mitad de los estadounidenses (45 %) se oponía a que Estados Unidos tomara el control de Venezuela y eligiera un nuevo gobierno para el país. Aproximadamente 9 de cada 10 estadounidenses afirmaron que el pueblo venezolano debería ser quien decida el futuro liderazgo de su país.

Maduro se declaró inocente de los cargos federales de narcotráfico en un tribunal estadounidense el lunes. Fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa la madrugada del sábado en una redada en un complejo donde fueron rodeados por guardias cubanos. La segunda al mando de Maduro, Delcy Rodríguez, ha sido juramentada como presidenta interina de Venezuela.

En los días transcurridos desde la salida de Maduro, Trump y altos funcionarios de su administración han generado inquietud en todo el mundo ante la posibilidad de que la operación marque el inicio de una política exterior estadounidense más expansionista en el hemisferio occidental. En los últimos días, el presidente ha reiterado sus llamados a que Estados Unidos se apodere del territorio danés de Groenlandia en beneficio de sus intereses de seguridad y ha amenazado con tomar medidas militares contra Colombia por facilitar la venta global de cocaína, mientras que su principal diplomático declaró que el gobierno comunista de Cuba está en serios problemas.

Trump ha dicho que su administración ahora “dirigirá” la política hacia Venezuela y presionará a los líderes del país para que abran sus vastas reservas de petróleo a las compañías energéticas estadounidenses.

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, dijo este martes que se reunirá con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá para presentarle una denuncia formal por las recientes amenazas emitidas por Estados Unidos.

El domingo, Trump dijo que no descartaba un ataque contra Colombia y describió a su presidente, quien ha sido un crítico abierto de la campaña de presión estadounidense sobre Venezuela, como un "hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos".

En una conferencia de prensa, Villavicencio dijo que espera fortalecer las relaciones con Estados Unidos y mejorar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, haciéndose eco de comentarios hechos el lunes por varios miembros del gobierno de Colombia.

“Es necesario que la administración Trump conozca con más detalle todo lo que estamos haciendo en la lucha contra el narcotráfico”, dijo.

Mientras tanto, los líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y el Reino Unido se unieron el martes a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, para defender la soberanía de Groenlandia. La isla es un territorio autónomo del reino de Dinamarca y, por lo tanto, forma parte de la alianza militar de la OTAN.