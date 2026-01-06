Trump califica a Maduro como un hombre violento y lo acusa de torturar a millones de personas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela. Foto: AP y especial

WASHINGTON (apro).– Donald Trump, presidente de Estados Unidos aseguró que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela es un hombre violento que mató y torturó a millones de personas, además de ser un mal imitador de su forma de bailar.

En la sesión con sus correligionarios de partido para hacer una revisión de sus “éxitos” políticos en 2025, el mandatario estadunidense incluso se mofó de Maduro al indicar que el expresidente Venezolano hasta “trató de imitar mi forma de bailar”.

Repitiendo lo que subrayó el pasado 3 enero al dar a conocer el operativo militar que ordenó en Venezuela para sacar a Maduro y a su esposa Cilia Flores para ser llevados a Nueva York, acusados de narcoterrorismo, destacó que la acción bélica superó toda expectativa.

“Fue tácticamente brillante y fue una cosa increíble. Nadie puede tomarnos, nadie. Nadie tiene la calidad de nuestras armas”, puntualizó Trump, quien además agregó que lo que ordenó al Pentágono en Venezuela y lo que hizo con Maduro fue “de sentido común’.

El discurso del presidente de Estados Unidos ante los republicanos abordó muchos temas de política doméstica y de asuntos internacionales muy pocos, incluso para el caso de Venezuela le dedicó muy pocas frases.

En este sentido apuntó que la mayoría de la gente está contenta con el resultado de la operación militar en Venezuela, “han salido a decir gracias a las calles (de Estados Unidos) con la excepción de Nueva York. ¿De dónde sacan a ese tipo de gente?”, preguntó.

Este lunes, en entrevista con la cadena de televisión NBC, el presidente de Estados Unidos afirmó que su país no está en guerra con Venezuela y al ser cuestionado sobre quién gobierna la nación sudamericana simplemente respondió “yo”.

El gobierno de Estados Unidos ha dejado en claro que se mantiene en coordinación con Delcy Rodríguez, en este momento presidenta de Venezuela, a quien Trump le advirtió que sí no coopera con él, pagará un precio más caro que Maduro.