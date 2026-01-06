Venezuela entregará a EU entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo: Trump

El presidente Donald Trump se dirige a los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes durante su reunión anual este martes. Foto: AP / Evan Vucci

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que las autoridades venezolanas entregarán al país norteamericano "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado".

"Las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos", anunció en su plataforma Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca indicó en el mismo mensaje que este crudo "se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos".

Además, señaló que ha solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que "ejecute este plan de inmediato".

?? President Donald J. Trump announces Interim Authorities in Venezuela will be turning over between 30 and 50 MILLION Barrels of High Quality, Sanctioned Oil, to the United States of America. pic.twitter.com/08qI7MvCpk — The White House (@WhiteHouse) January 7, 2026

El petróleo, agregó, "se transportará en buques de almacenamiento y se llevará directamente a los muelles de descarga de Estados Unidos".