Agente del ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis (Video)

Agentes federales cerca de una barrera vial tras reportarse un tiroteo en Minneapolis el 7 de enero del 2026. Foto: ap

MINNEAPOLIS (AP) — Un agente federal mató a tiros a una mujer que supuestamente intentó atropellar a los agentes durante una redada migratoria en en Minneapolis, informaron las autoridades el miércoles.

El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó contra la mujer en su vehículo en un barrio residencial de Minneapolis, dijo la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado.

El hecho provocó la reacción airada del alcalde de la ciudad, Jacob Frey.

Durante una conferencia de prensa horas después del suceso, Frey denunció que el agente actuó de manera imprudente y rechazó las afirmaciones de los funcionarios federales de que el agente había actuado en defensa propia.

“No están aquí para traer seguridad a la ciudad, lo que están haciendo no es para proporcionar seguridad en Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza”, declaró Frey. “Están destrozando familias. Están sembrando caos en nuestras calles y en este caso, literalmente matando personas”.

“Ya están tratando de presentar esto como una acción de defensa propia. Habiendo visto el video yo mismo, quiero decirle a todos directamente, eso es una tontería”, dijo el alcalde.

El tiroteo marca una escalada dramática de la última de una serie de operaciones de control migratorio en las principales ciudades estadounidenses bajo la administración de Trump. Es al menos la quinta persona muerta en un puñado de estados desde 2024.

Las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul han estado en tensión desde que el Departamento de Seguridad Nacional anunció el martes que había lanzado la operación, con más de 2.000 agentes y oficiales en una redada relacionada en parte a acusaciones de fraude contra residentes somalíes.

Una gran multitud de manifestantes se reunió en la escena después del tiroteo, donde expresaron su enojo hacia los agentes que estaban allí, incluido Gregory Bovino, un alto funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza quien ha sido la cara de las redadas en Los Ángeles, Chicago y otros lugares.

En una escena que evocó las redadas en Los Ángeles y Chicago, transeúntes no se contuvieron al expresar su enojo, soplando silbatos y gritándole a los agentes que se vayan.

"¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza!" y "¡ICE fuera de Minnesota!", coreaban en voz alta desde detrás de la cinta policial.

Anteriormente, en redes sociales, Frey declaró que los agentes de inmigración estaban "causando caos en nuestra ciudad".

"Exigimos que el ICE abandone la ciudad y el estado de inmediato. Nos mantenemos firmes con nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados", indicó Frey en las redes sociales.

El área donde ocurrió el tiroteo es un barrio modesto al sur del centro de Minneapolis, a solo unas cuadras de algunos de los mercados de inmigrantes más antiguos de la zona y a 1,6 kilómetros (1 milla) de donde George Floyd fue asesinado por la policía en 2020.

"Hemos estado tratando de vivir la vida lo más plenamente posible a la luz del miedo y la ansiedad que sentimos", dijo el reverendo Hierald Osorto, pastor de la Iglesia Luterana St. Paul’s-San Pablo, que tiene una congregación predominantemente latina en el área.

Durante una conferencia de prensa en Texas el miércoles, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem confirmó que la agencia había desplegado más de 2.000 agentes a las Ciudades Gemelas y había realizado "cientos y cientos" de arrestos.

Durante casi un año, defensores de los derechos de los migrantes y activistas vecinales en las Ciudades Gemelas han estado preparándose para movilizarse en caso de un operativo. Desde lugares de culto hasta parques de casas móviles han establecido redes en línea, escaneado matrículas en busca de posibles vehículos federales y comprado silbatos y otros dispositivos de ruido para alertar a los vecindarios de cualquier presencia de las fuerzas del orden.

El martes por la noche, la Immigration Defense Network, una coalición de grupos que atienden a inmigrantes en Minnesota, realizó una sesión de capacitación para unas 100 personas que están dispuestas a salir a las calles para lidiar con la fuerza federal.

"Soy solo una persona común, pero puedo hacer algo y siento que ese es mi deber", dijo Mary Moran a la emisora KMSP-TV.