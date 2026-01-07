Caso “Niña del Vaticano” Emanuela Orlandi: qué significa la investigación a una amiga de infancia

El caso Emanuela Orlandi suma una revisión de testimonios en Roma mientras avanzan pesquisas en Italia y el Vaticano.. Foto: Netflix

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La fiscalía de Roma abrió una nueva línea de investigación en el caso de Emanuela Orlandi, la adolescente conocida como la “niña del Vaticano” que desapareció el 22 de junio de 1983, tras inscribir como investigada a Laura Casagrande, una amiga de juventud de la menor. La información fue dada a conocer inicialmente por The Independent el 6 de enero de 2026 y confirmada por medios italianos como Corriere della Sera, que reportaron la decisión judicial tomada a mediados de diciembre de 2025.

Casagrande, actualmente de 57 años, formaba parte del círculo escolar de Orlandi y ha sido señalada en diversas reconstrucciones periodísticas como una de las últimas personas de su entorno que pudo verla el día de la desaparición. Emanuela Orlandi salió esa tarde de una clase de música en el centro de Roma y no volvió a ser localizada, de acuerdo con los datos históricos retomados por Reuters en su cobertura del caso.

La fiscalía evalúa si Casagrande proporcionó información falsa o incompleta durante comparecencias realizadas en años recientes ante autoridades judiciales y legislativas. Según Corriere della Sera, los fiscales analizan contradicciones entre declaraciones ofrecidas en distintos momentos, especialmente sobre las horas previas y posteriores a la desaparición.

Investigación judicial se activa tras declaraciones recientes

De acuerdo con The Independent, la inscripción de Casagrande en el registro de investigados se produjo después de que los fiscales consideraran que su testimonio más reciente no coincidía con versiones anteriores. Las autoridades judiciales señalaron que esta medida no implica una imputación formal, sino la apertura de una verificación específica sobre la veracidad de sus declaraciones.

Durante sus comparecencias, Casagrande atribuyó las inconsistencias a fallas de memoria derivadas del paso del tiempo y del impacto emocional del caso, según recogieron medios italianos. La fiscalía busca determinar si esas lagunas responden únicamente a los más de 40 años transcurridos o si hubo omisiones deliberadas de información relevante.

Laura Sgrò, abogada de la familia Orlandi, declaró a The Independent que corresponde a la fiscalía establecer si la testigo ocultó datos o si protegió a terceras personas. La defensa de la familia ha insistido públicamente en que se revisen todos los testimonios considerados clave.

Comisión parlamentaria revisa el caso Orlandi

La investigación judicial avanza en paralelo a los trabajos de una comisión parlamentaria bicameral creada en 2023 para revisar el caso Orlandi y el de otra adolescente desaparecida en Roma en el mismo periodo. La creación de esta comisión fue documentada por Catholic News Agency y National Catholic Register en publicaciones de noviembre de 2024.

Andrea De Priamo, presidente de la comisión, señaló tras escuchar a Casagrande que su testimonio reflejaba intentos de desvincularse de los hechos, de acuerdo con declaraciones citadas por The Independent. Estas observaciones quedaron asentadas en los trabajos legislativos, que continúan con la comparecencia de otros testigos y la revisión de archivos.

Además, los Carabinieri y la fiscalía de Roma reabrieron formalmente en 2023 una investigación judicial. Según reportes de prensa italiana retomados por The Independent, esta reapertura incluye el análisis de documentos, registros telefónicos y declaraciones que no habían sido examinados a fondo en décadas anteriores.

Investigación del Vaticano y cooperación con Italia

El Vaticano también reabrió una investigación interna en 2023. Reuters informó el 22 de junio de ese año que el fiscal vaticano, Alessandro Diddi, identificó varias líneas de indagación y compartió hallazgos con las autoridades italianas. Vatican News confirmó en la misma fecha la entrega de documentación relevante a la fiscalía de Roma.

En julio de 2023, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, declaró en un comunicado oficial que el Vaticano comparte el objetivo de la familia Orlandi de conocer la verdad y que mantiene una cooperación activa con la justicia italiana. En ese contexto, aclaró que la revisión de documentos no vulneró el sigilo sacramental.

Posteriormente, en noviembre de 2024, Diddi confirmó públicamente la existencia de un expediente interno relacionado con el caso Orlandi, según reportaron National Catholic Register y el medio especializado Crux, lo que permitió reforzar el intercambio de información entre ambas jurisdicciones.

Un caso abierto desde 1983

Emanuela Orlandi tenía 15 años cuando desapareció. Su familia residía dentro del Estado de la Ciudad del Vaticano y su padre trabajaba para la Santa Sede, un elemento que, como recordó Reuters en su cobertura histórica, mantuvo el caso en la atención pública italiana e internacional durante más de cuatro décadas.

A lo largo de los años, la investigación acumuló diversas hipótesis, entre ellas llamadas telefónicas anónimas y posibles vínculos con hechos ocurridos en Italia a inicios de la década de 1980. Ninguna de estas líneas permitió determinar el paradero de la adolescente.

Con la reapertura de investigaciones en Italia y el Vaticano, las autoridades buscan reconstruir de manera detallada las últimas horas registradas de Orlandi y verificar la consistencia de los testimonios clave. Pietro Orlandi, hermano de Emanuela, declaró a The Independent que considera relevante que la fiscalía revise posibles contradicciones en declaraciones de personas cercanas al entorno de la menor.

El caso permanece abierto y bajo revisión judicial y parlamentaria, mientras continúan las diligencias orientadas a esclarecer una desaparición que sigue sin resolución desde 1983.