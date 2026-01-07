Dos muertos en tiroteo en estacionamiento de una iglesia mormona en Salt Lake City

Estados Unidos
Dos muertos en tiroteo en estacionamiento de una iglesia mormona en Salt Lake CitySe realizaba un funeral en el interior de la casa de reuniones de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días cuando se produjeron los disparos.
SALT LAKE CITY, Utah.- Un tiroteo ante una iglesia en Salt Lake City dejó dos muertos y varios heridos, informaron los medios locales.
El tiroteo ocurrió en el estacionamiento de una casa de reuniones de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ampliamente conocida como la iglesia mormona, según el Deseret News.
Se estaba celebrando un funeral en el interior cuando se produjeron los disparos, indicó.
Las autoridades dijeron que no había ningún sospechoso detenido, informó KUTV.
Un video de la escena mostró un gran número de vehículos de servicios emergencia con las luces intermitentes encendidas.
