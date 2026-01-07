EU intercepta un petrolero ruso por "violaciones de las sanciones estadunidenses" (Video)

Rusia envía medios marítimos para escoltar a un petrolero en el punto de mira de EU. . Foto: @visegrad24

WASHINGTON (apro) – El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump notificó que en la madrugada de este día la Guardia Costera, con apoyo del Departamento de Guerra, interceptó un buque petrolero en aguas internacionales del Caribe.

“En una acción llevada a cabo en la madrugada, el Departamento de Guerra en coordinación con el Departamento de Seguridad Interior (DHS), interceptó sin incidentes un buque carguero sancionado y sin bandera”, informó el Comando Sur en un mensaje en la plataforma de X.

Los medios de comunicación estadunidenses como The Washington Post, The New York Times y la cadena de televisión CNN indicaron, por separado, que el buque de carga petrolero confiscado es ruso y transportaba petróleo procedente de Venezuela.

El carguero interceptado, M/T Sophia, operaba en aguas internacionales conduciendo actividades ilícitas en aguas del Mar Caribe”, matiza el Comando Sur que acompañó el mensaje en X con un video del operativo que tiene una duración de 31 segundos.

“La Guardia Costera está escoltando al carguero M/R Sophia a los Estados Unidos para su final disposición”, indica el Comando Sur.

La interceptación del carguero marítimo ocurre a cuatro días del operativo militar que ordenó Trump para capturar en Caracas al expresidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, ambos acusados de narcoterrorismo y llevados ante un tribunal federal en Nueva York.

Tras el ataque que ejecutó el Pentágono en la capital venezolana, Trump en conferencia de prensa el pasado 3 de enero, dijo que él se hará cargo del sistema petrolero del país sudamericano luego de la destitución de Maduro y la asunción de la presidenta interina Delcy Rodríguez, de quien dijo debe obedecer sus instrucciones sí no quiere correr la suerte de exjefe siendo ella vicepresidenta.

“Por medio de la Operación Lanza del Sur, el Departamento de Guerra lleva a cabo su misión inquebrantable de aplastar las actividades ilícitas en el Hemisferio Occidental. Defenderemos nuestra seguridad interior, restauraremos y fortaleceremos la seguridad por todas las Américas”, concluyó en mensaje del Comando Sur en la plataforma de X.

Desde antes de la captura de Maduro, Trump ordenó al Pentágono imponer un bloqueo petrolero a Venezuela usando al Portaviones Gerald Ford, a una decena más de buques de guerra y más de una centena de aviones caza y helicópteros bélicos.

El único petróleo que se permite salir de Venezuela es el destinado para los Estados Unidos por medio de la empresa Chevron.