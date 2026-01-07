Filipinas evacúa a 3 mil habitantes tras erupción explosiva mayor del Volcán Mayon

Foto entregada por el Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas, que muestra al volcán Mayon en la provincia Albay de Filipinas, el 7 de enero del 2026. Foto: AP

MANILA (AP) — Una serie de erupciones leves en el volcán más activo de Filipinas ha provocado la evacuación de casi 3.000 aldeanos en una zona de peligro en sus laderas, dijeron las autoridades el miércoles.

Las autoridades elevaron el nivel de alerta alrededor del Volcán Mayon en la provincia nororiental de Albay al nivel 3 el martes, después de detectar desprendimientos de rocas algunas del tamaño de automóviles, desde su cráter en los últimos días, junto con flujos piroclásticos mortales: una avalancha rápida de fragmentos de roca supercalientes, ceniza y gas.

El nivel de alerta 5 indicaría que una erupción explosiva mayor, a menudo con violentas expulsiones de ceniza y escombros y caída de ceniza generalizada.

Esto ya es una erupción, una silenciosa, con lava acumulándose en la cima y hinchando la cúpula, que se agrietó en algunas partes y resultó en desprendimientos de rocas, algunas del tamaño de automóviles", declaró Teresito Bacolcol, el principal vulcanólogo del país, a The Associated Press.

Dijo que es demasiado pronto para saber si la inquietud del Mayon empeorará y conducirá a una erupción mayor y violenta, dada la ausencia de otros signos clave de agitación, como un aumento en los terremotos volcánicos y altos niveles de emisiones de dióxido de azufre.

Soldados, policías y personal de mitigación de desastres ayudaron a evacuar a más de 2.800 aldeanos de 729 hogares dentro de un radio de 6 kilómetros (3,7 millas) del cráter del volcán que las autoridades han designado desde hace mucho tiempo como una zona de peligro permanente, demarcada por señales de advertencia de concreto, dijeron funcionarios provinciales de Albay.

Otros 600 aldeanos que viven fuera de la zona de peligro permanente se han evacuado voluntariamente a refugios de emergencia, dijo Claudio Yucot, director regional de la Oficina de Defensa Civil.

La entrada a la zona de peligro permanente en las laderas del volcán está prohibida, pero miles de aldeanos han desafiado las restricciones y han hecho de ella su hogar o han mantenido granjas de manera intermitente durante generaciones. Negocios lucrativos, como la extracción de arena y grava y los tours turísticos, también han prosperado abiertamente a pesar de la prohibición y las frecuentes erupciones del monte, que ahora suman 54 desde que se tienen registros en 1616.

El volcán de 2.462 metros (8.007 pies) es uno de los principales atractivos turísticos de Filipinas debido a su forma de cono casi perfecta. Pero también es el más activo de los 24 volcanes inquietos del país.

Un símbolo aterrador de la furia mortal del Mayon es el campanario de una iglesia de piedra franciscana del siglo XVI que sobresale del suelo en Albay. Es todo lo que queda de una iglesia barroca que fue sepultada por un flujo de lodo volcánico junto con el pueblo de Cagsawa en una erupción de 1814 que mató a unas 1.200 personas, incluidas muchas que buscaron refugio en la iglesia, a unos 13 kilómetros (8 millas) del volcán.

Las miles de personas que viven dentro de la zona de peligro del Mayon reflejan la difícil situación de muchos filipinos empobrecidos que se ven obligados a vivir en lugares peligrosos como cerca de volcanes activos como el Mayon, en laderas propensas a deslizamientos de tierra, a lo largo de costas vulnerables, sobre líneas sísmicas y en aldeas bajas a menudo inundadas.

Cada año, alrededor de 20 tifones y tormentas azotan Filipinas, que se encuentra a lo largo del "Anillo de Fuego" del Pacífico, un arco de fallas tectónicas a lo largo de la cuenca del Océano Pacífico que a menudo es golpeado por erupciones volcánicas y terremotos.