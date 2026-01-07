Kristi Noem acusa de “terrorismo doméstico” a la mujer asesinada por agente de ICE

MINNEAPOLIS (AP) — Un agente de inmigración mató a tiros a una automovilista en Minneapolis el miércoles durante la última redada migratoria de la administración Trump en una importante ciudad estadounidense, un tiroteo que los funcionarios federales afirmaron fue un acto de defensa propia, pero que el alcalde describió como "imprudente" e innecesario.

La mujer fue abatida en un barrio residencial al sur del centro de Minneapolis, a solo unas cuadras de algunos de los mercados de inmigrantes más antiguos de la zona y a 1,6 kilómetros (1 milla) de donde George Floyd fue asesinado por la policía en 2020. Su muerte atrajo rápidamente a una multitud de manifestantes enojados.

Durante una visita a Texas, la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, calificó el incidente de "acto de terrorismo doméstico" llevado a cabo contra los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por una mujer que "intentó atropellarlos y embistió con su vehículo. Uno de nuestros agentes actuó rápidamente y de manera defensiva, disparó, para protegerse a sí mismo y a las personas a su alrededor".

Kristi Noem claimed the murder of a US Citizen was an "act of domestic terrorism," that the ICE agents were "stuck in snow" and that the woman was trying to ram ICE officers. Clearly, @SecNoem is lying and attempting to justify this murder . pic.twitter.com/8dAttpStN3 — Lincoln Square (@LincolnSquareHQ) January 7, 2026

Pero el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, criticó esa caracterización como "tontería" y criticó duramente el despliegue federal de más de dos mil agentes como parte de la redada migratoria en las Ciudades Gemelas de Minneapolis y St. Paul.

"No están aquí para traer seguridad a la ciudad, lo que están haciendo no es para proporcionar seguridad en Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza", declaró Frey, pidiendo a los agentes federales que abandonen la ciudad. "Están destrozando familias. Están sembrando caos en nuestras calles y en este caso, literalmente matando personas".

"Ya están tratando de presentar esto como una acción de defensa propia. Habiendo visto el video yo mismo, quiero decirle a todos directamente, eso es puro embuste", dijo el alcalde.

Videos tomados por transeúntes desde diferentes ángulos y publicados en redes sociales muestran a un agente acercándose a un SUV detenido en medio de la carretera, exigiendo que la conductora abra la puerta y agarrando la manija. El SUV comienza a avanzar y otro agente de ICE, que estaba parado frente al vehículo, saca su arma y dispara al menos dos tiros al SUV a quemarropa, retrocediendo mientras el vehículo se mueve hacia él.

No estaba claro en los videos si el vehículo hizo contacto con el agente. El SUV luego aceleró hacia dos autos estacionados en una acera cercana antes de chocar y detenerse. Los testigos gritaron obscenidades, expresando conmoción por lo que habían visto.

El tiroteo marca una escalada dramática de la última de una serie de operaciones de control migratorio en las principales ciudades estadounidenses bajo la administración de Trump. La muerte de la automovilista de Minneapolis, cuyo nombre no fue revelado de inmediato, es al menos la quinta vinculada a redadas migratorias.

Las Ciudades Gemelas han estado en tensión desde que el Departamento de Seguridad Nacional anunció el martes que había lanzado la operación, que está al menos parcialmente relacionada con acusaciones de fraude contra residentes somalíes. Durante su visita a Texas, Noem confirmó que Seguridad Nacional había desplegado más de 2.000 agentes a la zona y dijo que ya habían realizado "cientos y cientos" de arrestos.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, describió brevemente el tiroteo a los periodistas pero, a diferencia de los funcionarios federales, no indicó que la conductora de 37 años estuviera tratando de dañar a alguien. Dijo que le dispararon en la cabeza.

"Esta mujer estaba en su vehículo y estaba bloqueando la carretera en la Avenida Portland. ... En algún momento, un agente federal se le acercó a pie y el vehículo comenzó a moverse", dijo el jefe. "Se dispararon al menos dos tiros. El vehículo luego se estrelló al costado de la carretera".

Una gran multitud de manifestantes se reunió en la escena después del tiroteo, donde expresaron su enojo hacia los agentes que estaban allí, incluido Gregory Bovino, un alto funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que ha sido la cara de las redadas en Los Ángeles, Chicago y otros lugares.

En una escena que evocó las redadas en Los Ángeles y Chicago, transeúntes no se contuvieron al expresar su enojo, soplando silbatos y gritándoles a los agentes que se vayan.

"¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza!" y "¡ICE fuera de Minnesota!", coreaban en voz alta desde detrás de la cinta policial.

Durante casi un año, defensores de los derechos de los migrantes y activistas vecinales en las Ciudades Gemelas han estado preparándose para movilizarse en caso de un operativo. Desde lugares de culto hasta parques de casas móviles han establecido redes en línea, escaneado matrículas en busca de posibles vehículos federales y comprado silbatos y otros dispositivos de ruido para alertar a los vecindarios de cualquier presencia de las fuerzas del orden.

El martes por la noche, la Immigration Defense Network, una coalición de grupos que atienden a inmigrantes en Minnesota, realizó una sesión de capacitación para unas 100 personas que están dispuestas a salir a las calles para monitorear la operación federal.