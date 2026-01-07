Las decisiones que tome el gobierno interino de Venezuela serán dictadas por EU: Casa Blanca

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el miércoles 7 de enero de 2026, en Washington. Foto: AP Foto/Jacquelyn Martin

WASHINGTON (apro) .- La Casa Blanca enfatizó que las decisiones que tome el gobierno interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, serán dictadas por Estados Unidos y supervisadas por el equipo que encabeza el secretario de Estado, Marco Rubio.

“El gobierno interino de Venezuela seguirá coordinándose con nosotros y las decisiones que tome seguirán siendo dictadas por Estados Unidos”, declaró Karoline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca durante una conferencia de prensa.

El presidente estadunidense Donald Trump, esta semana dejó en claro que es él quien gobierna en Venezuela y que, si la presidenta interina Rodríguez no hace lo que su gobierno le indique, enfrentaría consecuencias más graves que el exmandatario Nicolás Maduro.

La Casa Blanca designó a Rubio como el canal de directo de coordinación con el gobierno interino de Venezuela, junto al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y al subjefe del gabinete presidencias, Stephen Miller, quienes serán los que decidan las acciones que tomaría Rodríguez.

Leavitt subrayó que con el operativo militar que ordenó Trump en Venezuela que culminó con la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores, acusados de narcoterrorismo, se crearon muchas garantías favorables para los objetivos estadunidenses.

Entre los logros que la vocera de la Casa Blanca delineó ante los reporteros, citó que Venezuela ya no enviará a Estados Unidos inmigrantes indocumentados, a capos del narcotráfico ni mucho menos drogas ilícitas.

Respecto a las declaraciones de Trump de que ahora, con Estados Unidos como fuerza imperante que decidirá qué se hace en Venezuela con el petróleo, la vocera dijo que “muy pronto” estarán llegando a territorio estadunidense entre 50 y 30 millones de barriles de crudo.

La vocera agregó que por órdenes también del gobierno de Trump, se levantarán las sanciones impuestas a Venezuela bajo el régimen de Maduro por lo que en el país sudamericano se restablecerá la venta del crudo al mercado internacional.

“Es pronto y prematuro”, acotó Leavitt al responder a la pregunta sobre cuándo se deberían llevar a cabo elecciones en Venezuela para reemplazar al gobierno interino que encabeza Rodríguez.