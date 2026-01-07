ONU acusa a Israel de prácticas y “discriminación sistémica” en Cisjordania similar a un “apartheid"

CIUDAD DE MÉXICO (France 24) .- La discriminación racial de Israel contra los palestinos en Cisjordania recuerdan “una forma de apartheid que ya hemos visto antes", subrayó el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en un nuevo informe de Naciones Unidas sobre las prácticas del Estado de mayoría judía en territorio palestino.

“Las autoridades israelíes tratan a los colonos israelíes y a los palestinos que residen en Cisjordania bajo dos cuerpos jurídicos y políticos distintos”

El reporte publicado este 7 de enero –que contiene numerosos ejemplos de cómo la vida se ha vuelto cada vez más limitada e insegura para los palestinos– destaca que si bien la “discriminación sistémica” por parte de Israel en los Territorios Palestinos es una violación al derecho internacional de larga data, la situación se ha deteriorado drásticamente desde al menos diciembre de 2022.

Colonos y palestinos no son tratados con igualdad bajo el sistema israelí

La ONU subraya el uso del sistema de justicia militar que Israel aplica contra los palestinos, el cual provee poca o nula protección de los derechos humanos de los palestinos, en comparación con el derecho civil israelí, que ofrece una protección mucho mayor a los colonos.

“Las autoridades israelíes tratan a los colonos israelíes y a los palestinos que residen en Cisjordania bajo dos cuerpos jurídicos y políticos distintos, lo que resulta en un trato desigual en una serie de cuestiones críticas, como la circulación y el acceso a recursos como la tierra y el agua”, indicó el informe.

En medio de esas condiciones los palestinos siguen siendo objeto de “confiscación de tierras a gran escala y de privación del acceso a los recursos. Esto ha tenido como resultado el despojo de sus tierras y hogares, junto con otras formas de discriminación sistémica, incluyendo el procesamiento penal en tribunales militares, durante el cual se violan sistemáticamente sus derechos al debido proceso y a un juicio justo”, señaló.

Por tanto, el informe concluyó que existen motivos razonables para creer que “la separación, la segregación y la subordinación tienen como objetivo ser permanentes” por parte de Israel para mantener la opresión y la dominación de los palestinos.

La ONU recordó que esas acciones son una violación del artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD), que prohíbe la segregación racial y el apartheid.

Homicidios, violencia de Israel y colonos hacia palestinos, en impunidad

El informe también documenta las tendencias de “homicidios ilícitos” y otras formas de violencia tanto por parte del Estado israelí como de los colonos que de forma deliberada emplean la fuerza contra los palestinos con la “aparente intención de matar”.

Prácticamente todos los casos quedan en impunidad, señala la ONU. Como muestra de ello, de los más de mil 500 asesinatos de palestinos registrados entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de septiembre de 2025, las autoridades israelíes solo abrieron 112 investigaciones y alcanzaron una condena.

El informe describe varios ejemplos, entre los que destaca el caso de un niño palestino de 10 años, identificado como Saddam Hussein Rajab, quien murió después de que recibiera un disparo por parte del Ejército israelí. A pesar de que una grabación del hecho mostró que el menor se encontraba con las manos vacías, los soldados justificaron el asesinato al señalar que el niño "estaba manipulando el suelo" de forma sospechosa.

Un asesinato similar por parte de los militares israelíes ocurrió contra una mujer de 23 años y embarazada de ocho meses, el 9 de febrero de 2025. Pese a que los militares reconocieron posteriormente que la víctima estaba desarmada, justificaron el crimen al señalar que la mujer "miraba con recelo al suelo".

“Existe una asfixia sistemática de los derechos de los palestinos en Cisjordania”

Las prácticas violentas y de discriminación contra los palestinos incluyen la violación a la libertad de movimiento, lo que llega a vulnerar la paz en su cotidianidad y en el derecho al trabajo. Incluso, Israel impide de esa manera que los palestinos accedan a sus propias tierras, agravando su ya frágil situación económica.

“La construcción de nuevas carreteras —accesibles solo para colonos israelíes y que conectan asentamientos— separa a las comunidades palestinas. Miles de palestinos también han sido desalojados de sus hogares en Cisjordania, lo que podría constituir un traslado ilegal, un crimen de guerra”, declaró el informe.

Como si fuera poco, Israel confisca y destruye ilegalmente la infraestructura hídrica palestina y desvía agua hacia sus asentamientos. Esto obliga a la Autoridad Palestina a comprar grandes cantidades de agua a una empresa del Gobierno israelí que la extrae de la Cisjordania ocupada.

“Existe una asfixia sistemática de los derechos de los palestinos en Cisjordania (...) Ya sea el acceso al agua, la escuela, ir al hospital, visitar a familiares o amigos o la recolección de aceitunas, todos los aspectos de la vida de los palestinos en Cisjordania están controlados y restringidos por las leyes, políticas y prácticas discriminatorias de Israel”, declaró Volker Türk.

La ONU concluye que la impunidad prevalece ante la violencia y las violaciones de derechos humanos por parte de Israel a los palestinos y exigió que el Estado de mayoría judía que derogue las leyes y prácticas que perpetúan la discriminación contra los palestinos “basada en la raza, religión u origen étnico”.