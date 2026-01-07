Trump anuncia un próximo encuentro con Petro tras una llamada sobre “drogas y otros desacuerdos”

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que mantuvo una conversación telefónica con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, después de que el inquilino de la Casa Blanca amenazara con una eventual intervención militar en el país latinoamericano, y en medio de las tensiones tras la captura, el pasado sábado, de Nicolás Maduro en un ataque en Venezuela.

"Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido", señaló en su plataforma Truth Social, donde manifestó su agradecimiento por la "llamada y su tono".

El neoyorkino afirmó que "espero reunirme con él próximamente", un encuentro que tendría lugar en la Casa Blanca, según dijo en la misma red social, y en el que están trabajando el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio.

La llamada trascendió poco antes de que Petro se dirigiera a la nación desde la Plaza de Bolívar de la capital colombiana, Bogotá, donde advirtió de que la "crisis diplomática, llamémosla verbal por ahora, que ha estallado entre Estados Unidos y Colombia" se debe a sectores políticos.

"Los mismos políticos que son responsables de tener relaciones con el narcotráfico y haber hecho trizas la paz como ellos dicen, y haber condenado a Colombia a las mayores alturas de hoja de coca. Y ahora suenan los misiles, caen drones, 400 heridos tenemos ya de la Policía y el Ejército", señaló ante cientos de manifestantes.