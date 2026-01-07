Trump defiende a agente del ICE que mató a una mujer en Minneapolis; “disparó en defensa propia”

Protestas en el sitio del tiroteo en el que participaron agentes federales en Minneapolis. Foto: Tom Baker / AP

WASHINGTON (apro).– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el agente federal de Inmigración y Aduanas (ICE) que mató a una mujer durante un operativo de redadas anti migratorias en Minneapolis, Minnesota, actuó en defensa propia.

En un mensaje que transmitió en la plataforma Truth Social, el presidente de Estados Unidos incluso victimizó al agente de ICE que mató a la mujer a bordo de su automóvil cuando intentaba alejarse de los agentes federales durante el operativo.

“Acabo de mirar el clip del video del evento que ocurrió en Minneapolis, Minnesota. Es algo horrible de mirar. La mujer estaba gritando, era obviamente una agitadora profesional, y la mujer estaba manejando su auto de una manera desordenada, obstruyendo y resistiendo, quien luego violentamente y de manera viciosa arrolló al agente de ICE, quien parece haber disparado en defensa personal”, indicó Trump en las primeras líneas de su mensaje en Truth Social.

El video del asesinato de la mujer ha sido transmitido por todas las redes sociales cibernéticas, otras plataformas de streaming y por las cadenas de televisión abiertas y de cable.

Vídeo del momento en el que un agente del ICE dispara mortalmente a una mujer mientras intentaba huir en Minneapolis. El gobierno lo justifica asegurando que el agente se defendió porque la mujer pretendía atropellarse mortalmente. Juzguen ustedes mismos. pic.twitter.com/Ka8p6bgGaS — Helena Villar (@HelenaVillarO) January 7, 2026

En ningún momento del video que expone el incidente se ve a la mujer intentando atropellar a los dos agentes que se acercan a su automóvil, uno de los que le dispara cuando ella da vuelta al volante de su vehículo en lo que se aprecia como un intento de huida de los oficiales.

“Con base al clip del video que anexo, es difícil pensar que esté vivo (el agente de ICE), pero ahora se está recuperando en el hospital. La situación está siendo estudiada en su totalidad, pero la razón de que estén ocurriendo estos incidentes es porque la izquierda radical todos los días está amenazando, asaltando y concentrándose en nuestros agentes de la aplicación de la ley y en los de ICE. Ellos solamente están haciendo su trabajo para hacer seguro a Estados Unidos. Necesitamos apoyar y proteger del movimiento de izquierda radical de la violencia y odio”, concluyó Trump en su mensaje.

Tras el asesinato de la mujer por parte del agente de ICE, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, declaró en conferencia de prensa que “ICE se fuera a la chingada” de su ciudad (“ICE, get the fuck of Minneapolis”).