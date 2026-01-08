ICE
Acusan a demócratas de poner en riesgo la seguridad de EU, tras asesinada por agente de ICE (Video)JD Vance, vicepresidente de EU denunció que son los demócratas los que están poniendo en riesgo a la seguridad estadunidense.
WASHINGTON (apro). - Tras el asesinato de Renee Good, de 37 años, en Minneapolis, por parte de un agente federal que le disparó porque supuestamente intentó atropellar a los agentes durante una redada migratoria, el presidente Trump sacó a la sala de prensa de la Casa Blanca a JD Vance, vicepresidente de EU para denunciar que son los demócratas los que están poniendo en riesgo a la seguridad estadunidense.
JD Vance consideró este jueves que el agente de inmigración que mató en la víspera a una mujer en la ciudad de Mineápolis "está protegido por inmunidad absoluta" y acusó a la fallecida de ser una activista "víctima de la ideología de izquierda" que trató de atropellar al uniformado con su vehículo.