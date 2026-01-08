Tractores irrumpen en París en protestas agrarias contra el acuerdo con Mercosur

Un maniquí cuelga de un tractor durante una protesta agraria en el Arco de Triunfo contra un acuerdo comercial con Mercosur, así como en contra de la política agraria de la UE, que incluye sacrificar vacas de forma masiva para frenar el contagio de una enfermedad cutánea. Foto: AP

PARÍS (AP) — Agricultores y ganaderos enojados se manifestaron el jueves frente a la cámara baja del parlamento de Francia después de llevar alrededor de un centenar de tractores a París para protestar contra los planes de la Unión Europea de avanzar con un acuerdo de libre comercio con cinco naciones sudamericanas.

Durante años, los productores franceses han denunciado el acuerdo comercial con las naciones del Mercosur: Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, argumentando que el acuerdo perjudicaría los medios de vida de los agricultores y ganaderos galos.

La protesta del jueves fue organizada por el sindicato Coordinación Rural para ejercer más presión sobre el gobierno de Francia, que los manifestantes dicen que no ha mostrado una oposición lo suficientemente fuerte al acuerdo.

Los agricultores se reunieron frente a la poderosa Asamblea Nacional de Francia bajo la estrecha vigilancia de un gran número de agentes de policía.

El objetivo hoy es venir a París para expresar nuestras demandas más cerca de aquellos que tienen el poder”, afirmó José Perez, presidente de Coordinación Rural en la región de Lot y Garona, en el suroeste de Francia.

“Es un símbolo fuerte”, dijo a The Associated Press.

Las preocupaciones de los agricultores sobre el acuerdo comercial con el Mercosur se suman a la indignación por las medidas sanitarias del gobierno contra la propagación de una enfermedad bovina, destacó Perez.

Ludovic Dupeux, de la rama de Coordinación Rural en Córcega, llegó desde la isla mediterránea en barco, tractor y tren para llegar a París. Dijo que no cree que el presidente centrista Emmanuel Macron haya hecho lo suficiente para evitar que se firme el acuerdo.

“Queremos que el presidente Macron esté del lado de los agricultores", dijo. “Necesita decirlo claramente en voz alta e imponerlo también”.

Coordinación Rural, que tiene vínculos con la extrema derecha, dijo en un comunicado que los agricultores esperan “decisiones rápidas y efectivas para enfrentar los desafíos actuales”.

El Ministerio del Interior informó que unos 20 tractores estaban en el centro de la ciudad de París, algunos en el monumento del Arco de Triunfo y otros en el barrio de la Torre Eiffel, a pesar de una prohibición emitida por las autoridades.

Los convoyes de tractores “rodearon y se abrieron paso”, señaló el ministerio.

Pero la mayoría de los tractores fueron bloqueados más lejos del centro en arterias de tráfico clave que marcan el límite de París.

La UE renovó esta semana las negociaciones internas sobre un acuerdo de libre comercio con las cinco naciones sudamericanas en medio de especulaciones de que podría firmarse un acuerdo en Paraguay el 12 de enero. Los partidarios del acuerdo, liderados por Alemania, podrían superar las objeciones de Francia y Polonia.

La feroz oposición de Francia descarriló el acuerdo el mes pasado.

La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, reafirmó el miércoles la oposición de Francia al acuerdo con el Mercosur, diciendo que amenaza la producción de carne de res, pollo, azúcar, etanol y miel, entre otros sectores.