Trump propone disparar el gasto de defensa a 1.5 billones de dólares debido a “tiempos peligrosos”

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso el miércoles establecer el gasto militar del país para 2027 en 1.5 billones de dólares, argumentando "tiempos problemáticos y peligrosos".

El mandatario hizo su llamado para el enorme incremento en el gasto de defensa apenas días después de que ordenó una operación militar que resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue trasladado para enfrentar cargos de tráfico de drogas en Estados Unidos. Las fuerzas estadounidenses mantienen una importante presencia en el mar Caribe.

El presupuesto militar para 2026 es de 901 mil millones de dólares.

Trump también ha renovado en los últimos días su llamamiento para tomar el control del territorio danés de Groenlandia por razones de seguridad nacional, además de que ha dejado entrever que está dispuesto a ordenar operaciones militares en Colombia. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha advertido ominosamente que Cuba "está en problemas".

"Esto nos permitirá construir el 'Ejército de Ensueño' que nos merecemos desde hace tiempo y, más importante aún, que nos mantendrá seguros y protegidos, sin importar el enemigo", publicó Trump en la red social Truth Social al anunciar su propuesta.

El ejército acaba de recibir un gran impulso de unos 175 mil millones de dólares en el "gran y hermoso proyecto de ley" de recortes fiscales y reducciones de gastos del Partido Republicano que Trump firmó el año pasado.

Insistir en más fondos para el Pentágono casi seguramente encontrará resistencia de los demócratas que trabajan para mantener la paridad entre los cambios en el gasto de defensa y no defensa. Pero también es seguro que atraerá objeciones de los halcones del déficit del Partido Republicano que se han opuesto a un mayor gasto militar.

Añadió que se siente cómodo con el incremento en el gasto militar debido al aumento de ingresos creado por su gobierno mediante los aranceles que ordenó sobre aliados y adversarios en todo el mundo desde su regreso al cargo.

El gobierno de Estados Unidos recaudó ingresos brutos de 288 mil 500 millones de dólares el año pasado de aranceles y otros impuestos especiales, frente a 98.300 millones de dólares en 2024, según el Centro de Política Bipartidista. Eso es un aumento significativo en los ingresos por impuestos a las importaciones. Pero no es suficiente para cubrir las diversas promesas hechas por Trump, quien ha dicho que los aranceles también pueden cubrir dividendos a los contribuyentes, pagar la deuda nacional y, ahora, cubrir el aumento del gasto militar.

En tanto, Trump también amenazó el miércoles con poner fin a las adquisiciones de armamento del Pentágono a Raytheon --uno de los principales contratistas de defensa de Estados Unidos-- si la empresa no dejaba de lado su práctica de recompra de acciones e invertía más fondos para expandir su capacidad de fabricación de armas.

"O Raytheon da un paso adelante y comienza a invertir más en inversión inicial como plantas y equipos, o ya no harán negocios con el Departamento de Guerra", señaló Trump en redes sociales. "Además, si Raytheon quiere más negocios con el gobierno de Estados Unidos, bajo ninguna circunstancia se les permitirá hacer más recompra de acciones, donde han gastado decenas de miles de millones de dólares, hasta que logren organizarse".

La amenaza se produjo mientras el presidente emitía un decreto pidiendo al Pentágono que comience una revisión para identificar a los contratistas de defensa que incumplen los términos de sus contratos y no invierten lo suficiente en la construcción de manufactura, pero que aún participan en recompra de acciones o distribuyen dividendos a los accionistas.

La orden también pide al Pentágono que tome medidas para asegurar que los futuros contratos con cualquier proveedor de defensa nuevo o existente contengan una disposición que prohíba las recompras de acciones durante un período de bajo rendimiento en los contratos del gobierno de Estados Unidos. La orden también pide al Pentágono que estipule en futuros contratos que la compensación de incentivos ejecutivos no esté vinculada a métricas financieras a corto plazo.

Trump se ha quejado repetidamente en los últimos meses de que las empresas de defensa presentan lamentables retrasos en la entrega de armamento crítico y, sin embargo, seguían distribuyendo dividendos y comprando acciones a sus inversionistas, además de ofrecer salarios deslumbrantes a sus altos ejecutivos.

La crítica a Raytheon, sin embargo, fue la más directa hasta la fecha a un contratista en particular.

La empresa es responsable de fabricar algunos de los misiles más utilizados y notables del ejército, incluidos el misil de crucero Tomahawk, los misiles Javelin y Stinger lanzados desde el hombro, y el misil aire-aire Sidewinder.

Raytheon también es propietaria de Pratt and Whitney, una empresa responsable de fabricar una serie de motores a reacción que impulsan aviones para todas las ramas militares, incluido el nuevo F-35 Joint Strike Fighter.

En Wall Street, las acciones de los contratistas de defensa cayeron. Northrop Grumman perdió un 5,5%, Lockheed Martin cedió un 4,8% y RTX Corp., la empresa matriz de Raytheon, cayó un 2,5%.

Raytheon no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.