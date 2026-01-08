Venezuela inicia liberación de presos políticos de Maduro

Simpatizante del gobierno sostiene una imagen del presidente Nicolás Maduro durante una marcha de mujeres para exigir su regreso en Caracas, Venezuela, tras su captura. Foto: ap

BOGOTÁ (apro).- El gobierno venezolano que preside Delsy Rodríguez anunció este jueves el inicio de la liberación “de un número importante” de presos políticos encarcelados durante la presidencia de Nicolás Maduro, en lo que supone un giro de la política represiva del chavismo contra la oposición, los periodistas críticos y los defensores de los derechos humanos.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta, dijo que las instituciones del Estado “han decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo en este mismo momento".

El anuncio se produce cinco días después del ataque de Estados Unidos contra Venezuela para detener a Maduro y trasladarlo a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico y luego de que el pasado lunes juramentara como presidenta encargada la chavista Delsy Rodríguez.

La mandataria encargada, quien era la vicepresidenta con Maduro, mantiene un doble discurso: por un lado, afirma que el chavista capturado es el gobernante legítimo del país y, por otro, dice que está dispuesta a “cooperar” con Washington, lo es evidente.

El miércoles su gobierno anunció que hará negocios con petroleras estadunidenses y ahora se informa sobre la liberación de presos políticos, una medida exigida por la oposición y por el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, y la cual ya había sido adelantada en las últimas horas por la líder opositora María Corina Machado.

Según la ONG Foro Penal, Maduro dejó 806 presos políticos, entre los que hay 175 militares, 86 extranjeros, dirigentes opositores como Enrique Márquez y activistas de derechos humanos como la abogada Rocío San Miguel.

La represión y el encarcelamiento arbitrario se recrudeció en Venezuela luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024, las cuales, según miles de actas de votación, ganó el opositor Edmundo González Urrutia, apoyado por Machado, quien fue excluida de la contienda. Maduro, sin embargo, proclamó su triunfo sin mostrar una sola acta.

El anuncio de la liberación de presos ocurre un día después de que Trump dijera que El Helicoide, edificio donde están recluidos decenas de presos políticos y el cual es sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y un conocido centro de torturas, sería cerrado.

"Considérese este gesto de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos debemos hacer para lograr que nuestra República continúe su vida pacífica", manifestó.

Jorge Rodríguez dijo que el gobierno encabezado por su hermana ya está hablando con dirigentes de varios partidos políticos, aunque solo con los que “acaten y se atengan a lo que está establecido en la Constitución".

El diputado chavista y líder legislativo señaló que la liberación de presos políticos debe considerarse “un gesto de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos debemos hacer para lograr que nuestra República continúe su vida pacífica".