Gaza: ataques aéreos israelíes matan a 13 personas, incluidos cinco niños, según Defensa Civil

Los ataques israelíes en la Franja de Gaza mataron a 13 personas, incluidos 5 niños, dijo la Defensa Civil del territorio palestino, durante uno de los días más violentos desde el alto el fuego de octubre entre Israel y Hamas.

Cuatro personas, entre ellas tres niños, murieron cuando un dron atacó una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas en el sur de Gaza, declaró a la AFP el portavoz de defensa civil, Mahmud Bassal.

En el norte de la Franja de Gaza, una niña de 11 años murió cerca del campo de refugiados de Jabalia, y un ataque aéreo contra una escuela dejó una persona muerta, mientras que un ataque con drones cerca de Khan Younis, en el sur, mató a un hombre, añadió Mahmud Bassal. Otros dos gazatíes, entre ellos un niño, murieron en otros ataques, informó la agencia de noticias controlada por Hamás.

Contactado por AFP, el ejército israelí afirmó que estaba "investigando" los acontecimientos denunciados.

El jueves por la noche, cuatro personas más murieron en un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo una casa en el este de la ciudad de Gaza, dijo Mahmud Bassal, añadiendo que habían comenzado las operaciones de rescate para encontrar a varias personas desaparecidas.

"El número de muertos ha aumentado a 13 tras los ataques israelíes en la Franja de Gaza desde esta mañana, en flagrante violación del acuerdo de alto el fuego", dijo Mahmud Bassal.

El ejército israelí había indicado más temprano el jueves en un comunicado que había "atacado con precisión" un lugar en la ciudad de Gaza, en respuesta al lanzamiento de un "proyectil".

Tregua precaria

El portavoz de Hamás, Hazem Qassem, declaró a la AFP que los ataques "confirman el abandono por parte de la ocupación israelí de su compromiso con el alto el fuego".

La tregua, que entró en vigor el 10 de octubre entre Israel y Hamás, sigue siendo extremadamente frágil. Se producen incidentes a diario, con ambas partes acusándose mutuamente de violar sus términos, mientras que la situación humanitaria en el territorio sigue siendo crítica.

Tan solo el 22 de noviembre, 21 personas murieron en ataques aéreos israelíes, según el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás. Un total de 425 palestinos han muerto desde entonces, según la misma fuente. El ejército israelí, por su parte, informó de la muerte de tres soldados.

Dadas las restricciones impuestas a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades de acceso sobre el terreno, la AFP no puede verificar de forma independiente la información de las distintas partes.

Este artículo fue adaptado de su original en francés.

Con AFP