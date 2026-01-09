Gobierno de Trump intercepta a otro buque petrolero en aguas del Caribe y se apodera se él

WASHINGTON (apro). – El Pentágono anunció la interceptación y apoderamiento de otro buque petrolero en aguas del Caribe, en este caso el carguero Olina, con el que ya van tres navíos de carga que son interceptados y confiscados por Estados Unidos en los últimos días.

“En una acción llevada a cabo en la madrugada, Marines y marineros de la Fuerza de Tarea Lanza del Sur, con apoyo del Departamento de Seguridad Interior, lanzados desde el portaviones Gerald Ford, aprehendieron en aguas del Caribe y sin incidentes al carguero Olina”, informó el Comando Sur por medio de la plataforma X.

El mensaje, acompañado de un video de 41 segundos de duración, muestra el momento en que Marines y marinos de la Armada estadunidenses abordan el Olina para apoderarse de él.

“Una vez más nuestras fuerzas conjuntas interagenciales enviaron un claro mensaje esta mañana: ‘para los criminales no existe un refugio seguro”, matiza el mensaje del Comando Sur.

Once again, our joint interagency forces sent a clear message this morning: “there is no safe haven for criminals.”



In a pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear, in support of the Department of Homeland Security, launched from the USS Gerald R.… pic.twitter.com/StHo4ufcdx — U.S. Southern Command (@Southcom) January 9, 2026

Sin dar mayores detalles del operativo, la confiscación del buque de carga Olina, se presume se deriva de la violación al bloqueo petrolero que impuso a Venezuela el gobierno del presidente Donald Trump, antes, durante y después del ataque militar del pasado 3 de enero a ese país.

Sin la autorización del gobierno de Trump y por encima de las decisiones que tome el de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, las salidas de buques de carga de petróleo dirigidos a países confrontados con Estados Unidos están totalmente prohibidas.

“Detenciones como esta son respaldadas por todo el poder del Grupo Anfibio de la Marina que incluye plataformas letales dispuestas al ataque de los barcos Iwo Jima, San Antoni y Fort Lauderdale. Las Operación Lanza del Sur del Departamento de Guerra es inquebratable en su misión de defender nuestra integridad territorial al acabar con las actividades ilícitas y restableciendo la seguridad en el Hemisferio Occidental”, concluye en su mensaje el Comando Sur.