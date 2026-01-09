Lanzan artefacto explosivo contra diputada de Honduras (Video)

MADRID (EUROPA PRESS).- La diputada Gladis Aurora, del opositor Partido Nacional de Honduras, resultó herida el jueves tras ser atacada con un presunto artefacto explosivo en los alrededores del Congreso, un incidente que ha obligado al Ejército a reforzar la seguridad en el edificio.

"Este hecho constituye una agresión directa contra una mujer investida de autoridad, contra la institucionalidad democrática y contra la convivencia pacífica del país. La violencia política es inadmisible y no puede ser tolerada bajo ninguna circunstancia", señaló en un comunicado el Partido Nacional de Honduras.

El partido exigió "el cese inmediato de la violencia promovida y alentada" por Libertad y Refundación (LIBRE), así como una "investigación exhaustiva e inmediata para identificar y llevar ante la justicia al autor material e intelectual" de dicho "atentado".

De igual forma, pidió a las autoridades competentes que garanticen "la seguridad plena en todos los recintos del Estado; protejan la integridad de los funcionarios y servidores públicos, mientras que "aseguren una transición pacífica, respetuosa del orden constitucional".

El jefe de la bancada del citado partido, Tomás Zambrano --que se encontraba en el lugar en el momento del incidente-- pidió en un vídeo publicado en redes sociales a las Fuerzas Armadas que "cuiden el material electoral en el Consejo Nacional".

"No pueden permitir que Libertad y Refundación quiera llevarse y secuestrar las urnas para realizar un conteo voto por voto en el Congreso que es totalmente ilegal", expresó, agregando que el pueblo ya ha decidido que Nasry Asfura "es el presidente".

La Policía Nacional hondureña difundió imágenes en redes sociales de los dos presuntos sospechosos por el ataque a la diputada y ha ofrecido una recompensa de hasta 30.000 lempiras a quien proporcione información que permita ubicar y capturar a los hombres.

El incidente se produjo mientras Zambrano se encontraba dando declaraciones a la prensa, poco antes de una sesión extraordinaria convocada por el presidente del Congreso, Luis Redondo, y en medio de un tumulto de seguidores de Libre que reclamaban un recuento "voto por voto" de las actas de las elecciones del pasado 30 de noviembre.

La diputada, que resultó herida en la cabeza y en el cuello por el impacto del artefacto explosivo, fue trasladada poco después al hospital y presenta problemas auditivos, si bien está estable. Las primeras pesquisas llevadas a cabo por la Policía indican que el objeto fue lanzado desde las antiguas oficinas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

El incidente ha sido también condenado por el propio presidente electo, quien ha resaltado que este tipo de cosas "no pueden seguir sucediendo en Honduras". "Hay una elección clara, un nuevo presidente y un nuevo Congreso, y todos debemos respetar la ley y trabajar en paz", ha declarado, según ha recogido el diario 'Tiempo'.