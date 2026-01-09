Petro y Trump pactan "acciones conjuntas" para evitar que el ELN use Venezuela como retaguardia

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron en su reciente llamada realizar "acciones conjuntas" contra el paramilitar Ejército de Liberación Nacional (ELN) para evitar que use Venezuela como retaguardia.

"El presidente Petro le volvió a decir al presidente Trump que se se ayudara a golpear duro al ELN en la frontera, porque ellos cuando nosotros atacábamos siempre terminaban en Venezuela y había veces que Venezuela ayudaba y otras veces que no ayudaba", explicó el titular de Interior colombiano, Armando Benedetti, en una entrevista con Blu Radio, detallando que el dirigente estadounidense se comprometió a realizar "acciones conjuntas" contra el grupo guerrillero.

Benedetti señaló que, si bien no hay medidas concretas, la idea es que los miembros del ELN sean también atacados en la "retaguardia", cuando "pasan la frontera" y se adentran en Venezuela, unas acciones en las que Trump habría ofrecido su apoyo.

El objetivo, según el ministro colombiano, es que los guerrilleros "no tengan retaguardia para ellos defenderse, sino al revés", y que no use como refugio territorio venezolano. "Eso lo haría el presidente Trump", ahondó.

Entender el ELN como un cártel

La llamada telefónica entre Petro y Trump sirvió para limar asperezas entre ambos líderes, después de que desde la Casa Blanca se pusiera en la picota al dirigente colombiano y Trump le acusara de ser un "alborotador" y de inacción frente a las redes de narcotráfico en Colombia.

Según Benedetti la llamada sirvió para establecer un entendimiento común sobre la lucha contra el narcotráfico en el país y se logró el apoyo de Trump al encuadrar al ELN como un "cartel".

"Del ELN se habló como un cartel, de que no tiene nada que ver con romanticismo ideológico o algo por el estilo, y eso se puso en la mesa de los temas", ha desgranado, tras celebrar que Trump se mostrara abierto a apoyar a Bogotá en los ataques contra los milicianos.