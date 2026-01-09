Revelan video que grabó el agente del ICE que baleó y mató a mujer en Minneapolis

Revelan video que grabó el agente de ICE que baleó y mató a mujer en Minneapolis. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día, Alpha News, medio de comunicación Minnesota, Estados Unidos, dio a conocer el video que grabó con su teléfono celular el agente de ICE cuando disparó y mató a Renee Nicole Good en Minneapolis.

El video, que tiene una duración de 47 segundos, muestra al agente de ICE, identificado por Alpha News como Jonathan Ross, en primera persona, además del enfrentamiento contra Renee Nicole Good.

En la grabación se aprecia al agente descendiendo de su vehículo y cómo se aproxima al vehículo de Good, donde, además, hay un perro en el asiento trasero.

"Está todo bien, amigo. No estoy enojada", dice calma Good, mientras da marcha atrás con su vehículo.

Otra mujer, que se encuentra en el lugar y que, también grabando la escena con su teléfono, discute más fuerte con Ross. Mientras ella le sigue hablando, se ve a lo lejos otra camioneta de ICE y a otros agentes bajar de ella. Uno se acerca a la puerta de la conductora. Se escucha el grito de "Salgan del auto".

Cuando ese agente intenta abrir la puerta del lado de Good, la conductora gira el volante y acelera, mientras la otra mujer también trata de subir al asiento del conductor. El automóvil se pone en marcha con Good y su perro en el interior.

En ese momento la toma se sacude y deja de apuntar al vehículo de Good y se escuchan los disparos. En ningún momento alcanza a verse el arma, así como tampoco se evidencia el instante exacto del choque. Por la posición en la escena y por la comparación con los primeros videos se sabe que el agente que graba es Ross.

Los últimos instantes son de la camioneta de Good, ya sin control, cruzando en diagonal la calle justo antes de estrellarse con otro auto estacionado en la vereda opuesta.