Agentes del ICE dicen que hombre se destrozó el cráneo al chocar con una pared; enfermeras lo dudan

MINNEAPOLIS (AP).- Las enfermeras de cuidados intensivos dudaron inmediatamente de la palabra de los funcionarios federales de inmigración cuando llegaron a un hospital de Minneapolis con un inmigrante mexicano que tenía huesos rotos en la cara y el cráneo.

Los agentes de Inmigración y Control de Aduanas afirmaron inicialmente que Alberto Castañeda Mondragón había intentado huir mientras estaba esposado y "chocó de cabeza a propósito contra una pared de ladrillos", según documentos judiciales presentados por un abogado que busca su liberación.

Pero el personal del Centro Médico del Condado de Hennepin determinó que eso no podía explicar las fracturas y el sangrado en todo el cerebro del hombre de 31 años, dijeron tres enfermeras familiarizadas con el caso.

“Fue risible, si es que había algo de qué reírse”, dijo una de las enfermeras, quien habló con The Associated Press bajo condición de anonimato por no estar autorizada a hablar sobre la atención a los pacientes. “Es imposible que esta persona se estrellara contra una pared”.

La explicación del ICE es un ejemplo de los recientes enfrentamientos entre agentes de inmigración y personal sanitario que han contribuido a aumentar la fricción en los hospitales de Minneapolis. Los trabajadores del centro del condado de Hennepin afirman que los agentes del ICE han retenido a los pacientes, desafiando las normas del hospital, y han permanecido a su lado durante días. Los agentes también han rondado el campus y han presionado a las personas para que presenten una prueba de ciudadanía.

Desde el inicio de la Operación Metro Surge, la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump en Minnesota, los agentes del ICE se han convertido en una presencia tan habitual en el hospital que la administración emitió nuevos protocolos sobre cómo los empleados deben interactuar con ellos. Algunos empleados se quejan de haber sido intimidados hasta el punto de evitar cruzarse con los agentes en el trabajo y utilizar comunicaciones cifradas para protegerse de cualquier espionaje electrónico.

Agentes federales han llevado a cabo operativos similares en Los Ángeles, Chicago y otras ciudades, donde los opositores han criticado lo que consideran tácticas excesivamente agresivas. No está claro cuántas personas han requerido atención hospitalaria durante su detención.

Las lesiones parecían inconsistentes con el relato de ICE

AP entrevistó a un médico y cinco enfermeras que trabajan en Ciudad Ho Chi Minh, quienes hablaron bajo condición de anonimato para hablar sobre el caso de Castañeda Mondragón y las condiciones dentro del hospital. AP también consultó con un médico externo, quien afirmó que sus lesiones no eran compatibles con una caída accidental ni con un choque contra una pared.

El relato del ICE sobre cómo resultó herido evolucionó durante el tiempo que los agentes federales estuvieron a su lado. Al menos un agente del ICE les dijo a sus cuidadores que Castañeda Mondragón "fue golpeado hasta la saciedad" tras su arresto el 8 de enero cerca de un centro comercial de St. Paul, según los documentos judiciales y un miembro del personal del hospital. Su arresto ocurrió un día después del primero de dos tiroteos fatales en Minneapolis a manos de agentes de inmigración.

La situación llegó a un punto crítico cuando ICE insistió en usar esposas para atar sus tobillos a la cama, lo que provocó un acalorado encuentro con el personal del hospital, según los registros judiciales y los empleados del hospital familiarizados con el incidente.

En ese momento, Castañeda Mondragón estaba tan desorientado que no sabía qué año era ni cómo se lesionó, dijo una de las enfermeras. Los agentes de ICE creyeron que intentaba escapar después de levantarse y dar unos pasos.

“Básicamente, intentábamos explicarle al ICE que así es una persona con una lesión cerebral traumática: impulsiva”, dijo la enfermera. “No creíamos que saliera corriendo”.

La seguridad acudió a la escena, seguida por el director ejecutivo y el abogado del hospital, quienes se reunieron en el consultorio de un médico para discutir las opciones para lidiar con ICE, dijo la enfermera.

“Finalmente acordamos con ICE que una auxiliar de enfermería acompañaría al paciente para evitar que se fuera”, dijo la enfermera. “Poco después, acordaron quitarle los grilletes”.

El Departamento de Seguridad Nacional, que incluye al ICE, no respondió a las reiteradas solicitudes de comentarios sobre las lesiones de Castañeda Mondragón. Un oficial de deportación evadió el tema en los documentos judiciales, afirmando que, durante el proceso de admisión en un centro de detención del ICE, se determinó que "tenía una lesión en la cabeza que requería tratamiento médico de emergencia".

Gregorio Castañeda Mondragón dijo que su hermano mayor es de Veracruz, México, y trabajaba como techador. Tiene una hija de 10 años que vive en su pueblo natal y a la que ayuda a mantener.

Según sus abogados, Alberto Castañeda Mondragón ingresó a Estados Unidos en 2022 con documentos migratorios válidos. Los registros de constitución de Minnesota indican que fundó una empresa llamada Castañeda Construction al año siguiente, con domicilio en St. Paul.

Parece no tener antecedentes penales. Sus abogados declararon ante el tribunal que Castañeda Mondragón fue objeto de discriminación racial durante la represión y que los agentes determinaron, solo después de su arresto, que se había quedado en el país más tiempo del permitido por su visa.

“Era un hispanohablante de piel morena en un lugar que los agentes de inmigración decidieron atacar arbitrariamente”, escribieron sus abogados en una petición pidiendo su liberación de la custodia de ICE.

Horas después de su arresto, inmigrante presenta ocho fracturas de cráneo

Castañeda Mondragón fue llevado inicialmente a un centro de procesamiento de ICE en las afueras de Minneapolis. Los registros judiciales incluyen una orden de arresto firmada a su llegada por un agente de ICE, no por un juez de inmigración.

Aproximadamente cuatro horas después de su arresto, fue trasladado a urgencias de un hospital en los suburbios de Edina con hinchazón y hematomas alrededor del ojo derecho, además de sangrado. Una tomografía computarizada reveló al menos ocho fracturas de cráneo y hemorragias potencialmente mortales en al menos cinco zonas del cerebro, según documentos judiciales. Posteriormente, fue trasladado a Ciudad Ho Chi Minh.

Castañeda Mondragón estaba alerta y hablando, diciéndole al personal que fue “arrastrado y maltratado por agentes federales”, aunque su condición se deterioró rápidamente, según muestran los documentos.

La semana siguiente, un expediente judicial del 16 de enero describió su condición como mínimamente reactiva y comunicativa, desorientada y fuertemente sedada.

AP compartió los detalles de las lesiones de Castañeda Mondragón con la Dra. Lindsey C. Thomas, patóloga forense certificada que trabajó como médica forense en Minnesota durante más de 30 años. Ella coincidió con la evaluación del personal del hospital.

"Estoy bastante segura de que una persona no podría sufrir este tipo de lesiones graves al chocar contra una pared", dijo Thomas, y agregó que necesitaría ver las tomografías computarizadas para llegar a un resultado más definitivo.

"Casi creo que no hace falta ser médico para concluir que una persona no puede sufrir fracturas de cráneo tanto en el lado derecho como en el izquierdo de la cabeza y de adelante hacia atrás al chocar contra una pared", dijo.

Los oficiales de ICE permanecen con detenidos hospitalizados durante días

Oficiales de ICE han ingresado al hospital con detenidos gravemente heridos y han permanecido a su lado día tras día, según informaron los empleados. La represión ha inquietado a los empleados del hospital, quienes afirmaron que se ha visto a agentes de ICE merodeando por las instalaciones del hospital y pidiendo a pacientes y empleados pruebas de ciudadanía.

Los miembros del personal del hospital dijeron que se sentían incómodos con la presencia de agentes armados en quienes no confiaban y que parecían no estar entrenados.

Las enfermeras entrevistadas por AP dijeron que se sintieron intimidadas por la presencia del ICE en la unidad de cuidados intensivos e incluso les habían indicado que evitaran cierto baño para minimizar los encuentros con los oficiales. Dijeron que el personal usa una aplicación de mensajería cifrada para intercambiar notas y compartir información por temor a que el gobierno pueda estar monitoreando sus comunicaciones.

El hospital recordó a los empleados que los oficiales de ICE no pueden acceder a los pacientes ni a la información protegida sin una orden judicial.

“Los pacientes bajo custodia federal son, ante todo, pacientes”, escribieron las autoridades del hospital en un boletín que describe los nuevos protocolos. La política escrita del hospital también establece que no se deben usar grilletes ni otras sujeciones a menos que sea médicamente necesario.

“Tenemos nuestras políticas, pero el personal de ICE, como oficiales federales, no necesariamente las cumple, y eso genera tensión”, dijo un médico que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hacer comentarios en nombre del hospital.

La portavoz del hospital, Alisa Harris, dijo que los agentes de ICE “no han entrado en nuestras instalaciones buscando personas”.

El sábado, más de dos semanas después de que Castañeda Mondragón fuera arrestado, un juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos ordenó su liberación de la custodia de ICE.

“Nos alienta la orden del tribunal, que afirma que el estado de derecho se aplica a todas las personas, en todos los rincones de nuestro país, incluidos los agentes federales”, dijo Jeanette Boerner, directora de Servicios de Representación de Adultos del Condado de Hennepin, que presentó la demanda en nombre de Castañeda Mondragón.

Para sorpresa de quienes lo atendieron, Castañeda Mondragón recibió el alta hospitalaria el martes. Una portavoz del hospital afirmó no tener información sobre él.

El Departamento de Justicia presentó documentos judiciales esta semana afirmando que Castañeda Mondragón ya no se encuentra detenido. La fiscalía no respondió a una solicitud de comentarios sobre las lesiones del hombre.

Castañeda Mondragón no tiene familia en Minnesota y sus compañeros de trabajo lo han acogido, según su hermano. Tiene una pérdida de memoria significativa y le espera una larga recuperación. No podrá trabajar en el futuro próximo, y sus amigos y familiares están preocupados por cómo pagar su atención médica.