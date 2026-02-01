Alcalde de Portland exige que ICE abandone la ciudad después de que agentes gasearon a manifestantes

Agentes federales lanzaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras contra los manifestantes frente al edificio del ICE el 31 de enero de 2026 en Portland, Oregón.. Foto: Allison Barr/The Oregonian vía AP

PORTLAND, Oregón (AP).- El alcalde de Portland, Oregón, exigió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos que abandonara su ciudad después de que agentes federales lanzaron gases lacrimógenos contra una multitud de manifestantes, incluidos niños pequeños, afuera de una instalación de ICE durante una protesta de fin de semana que él y otros caracterizaron como pacífica.

Testigos afirmaron que los agentes lanzaron gas lacrimógeno, gas pimienta y balas de goma contra miles de manifestantes que llegaron a las instalaciones de South Waterfront el sábado. Erin Hoover Barnett, exreportera de OregonLive que participó en la protesta, dijo que se encontraba a unos 91 metros del edificio cuando "lo que parecían dos sujetos con lanzacohetes" comenzaron a rociar a la multitud con gas.

“Estar entre padres que trataban frenéticamente de atender a niños pequeños en cochecitos, personas que usaban carritos motorizados tratando de navegar mientras el resto de nosotros nos tambaleábamos en retirada, sin estar seguros de cómo llegar a un lugar seguro, fue aterrador”, escribió Barnett en un correo electrónico a OregonLive.

El alcalde de Portland, Keith Wilson, dijo que la manifestación diurna fue pacífica, “donde la gran mayoría de los presentes no violó ninguna ley, no hizo ninguna amenaza y no representó ningún peligro” para los agentes federales.

“A quienes siguen trabajando para ICE: Renuncien. A quienes controlan estas instalaciones: Váyanse”, escribió Wilson en un comunicado el sábado por la noche. “Con su uso de la violencia y el pisoteo de la Constitución, han perdido toda legitimidad y la han reemplazado por vergüenza”.

El Departamento de Bomberos de Portland envió paramédicos para atender a las personas en el lugar, según informó la policía. Los agentes vigilaron a la multitud, pero no realizaron arrestos el sábado.

La protesta de Portland fue una de muchas manifestaciones similares en todo el país contra la represión migratoria de la administración del presidente Donald Trump en ciudades como Minneapolis, donde en las últimas semanas agentes federales mataron a dos residentes, Alex Pretti y Renee Good.

Agentes federales en Eugene, Oregón, lanzaron gas lacrimógeno el viernes cuando los manifestantes intentaron entrar al Edificio Federal, cerca del centro. La policía municipal declaró disturbios y ordenó a la multitud dispersarse.

Trump publicó el sábado en redes sociales que la vigilancia de las protestas en sus ciudades recaía en las fuerzas del orden locales. Sin embargo, Trump afirmó haber instruido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para que agentes federales estén vigilantes en las instalaciones del gobierno estadunidense.

“Les informo que he ordenado a ICE y/o a la Patrulla Fronteriza que sean muy enérgicos en la protección de la propiedad del Gobierno Federal. No se permitirá escupir en la cara a nuestros oficiales, no se darán puñetazos ni patadas a los faros de nuestros vehículos, ni se lanzarán piedras ni ladrillos a nuestros vehículos ni a nuestros Guerreros Patriotas”, escribió Trump. “Si lo hacen, esas personas sufrirán consecuencias iguales o mayores”.

Wilson dijo que Portland impondría una tarifa a los centros de detención que utilicen agentes químicos.

El gobierno federal “debe rendir cuentas, y lo hará”, declaró el alcalde. “A quienes siguen tomando estas decisiones repugnantes, véanse a casa, mírense al espejo y pregúntense por qué han gaseado a niños”.