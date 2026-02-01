Costa Rica sale a votar con el oficialismo como favorito

La candidata presidencial costarricense Laura Fernández saluda a sus partidarios durante un mitin de campaña en San José, Costa Rica, el sábado 24 de enero de 2026. Foto: AP

SAN JOSÉ (AP) — Costa Rica inició el domingo las elecciones presidenciales y legislativas en que el proyecto político del actual mandatario, Rodrigo Chaves, parte como favorito para ganar la contienda.

Cerca de 3,7 millones de costarricenses están convocados para votar en las 7.154 juntas receptoras de votos habilitadas en todo el país, las cuales recibirán al electorado de las 6:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde.

La politóloga Laura Fernández, de 39 años, es la candidata elegida por el Partido Pueblo Soberano (PPSO) como la carta para darle continuidad al actual gobierno, que ha disfrutado de una alta popularidad desde el inicio.

Las últimas encuestas que se divulgaron previo al inicio de la veda electoral, a cinco días de la elección, dan a Fernández una amplia ventaja sobre los partidos de oposición en esta votación.

Según el Centro de Investigaciones en Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), Fernández gozaba de un apoyo del 44% entre las personas decididas a votar, cifra que, de hacerse realidad en las urnas, le garantizará ganar la presidencia en la primera ronda.

Más atrás aparecen el candidato del tradicional Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, con un 9%; y la ex primera dama y candidata de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, sumó un 8% de apoyo.

Sin embargo, al registrar más de un 25% de indecisos, el panorama queda abierto sobre si Fernández logrará sumar más del 40% de los votos que exige la ley para evitar un balotaje el próximo 5 de febrero.

El fuerte apoyo a Fernández parece ser reflejo de la aceptación de la que ha gozado el gobierno de Chaves durante prácticamente todo su periodo, que inició en 2022, pese a que el país enfrenta una de sus peores crisis de inseguridad, con una alta tasa de homicidios.

Durante el mandato de Chaves, el país ha vivido su época más violenta, tras tener la cifra récord de 907 homicidios en 2023, que posteriormente bajó a 880 en 2024 y para el año pasado cerró con tres muertes menos —la mayoría de ellas relacionada con disputas entre narcotraficantes y sicariato.

En contraste, los seguidores del oficialismo adjudican al actual gobierno —del que Fernández fue parte como ministra de la Presidencia y de Planificación— los beneficios de un buen momento económico, baja inflación y principalmente el estilo confrontativo del presidente con los representantes de los partidos políticos que ya han gobernado al país.

Es por esto que el oficialismo ha sostenido un discurso constante sobre la necesidad de que su partido logre en esta elección una mayoría de 40 diputados en la Asamblea Legislativa, lo que les permitirá realizar sin oposición las reformas que, en su criterio, no se pudieron lograr en el actual gobierno.

Junto a la votación en Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones ha habilitado 91 juntas receptoras de sufragios en consulados ubicados en 42 países, para que 67.270 costarricenses puedan emitir su voto desde el extranjero.