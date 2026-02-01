Trump se declara "absuelto" de cualquier vinculación con los crímenes sexuales de Epstein

MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que la información contenida nueva remesa de documentos desclasificados en el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein le "absuelve" de cualquier vinculación con el fallecido empresario, condenado por prostitución de una menor y considerado como el cabecilla de una trama de abusos sexuales a menores.

"A mí me ha dicho gente muy importante que no solo me absuelven, sino que además es justo lo contrario de lo que se esperaba la izquierda radical", ha declarado Trump, quien mantuvo relaciones sociales y profesionales con Epstein durante más de 20 años.

Trump, además, aprovechó para acusar al periodista Michael Wolff (quien ha escrito varios libros críticos con el presidente) de conspirar con Epstein. "Querían hacerme daño, políticamente hablando", indicó.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el viernes unos tres millones de páginas adicionales de los documentos relacionados con el delincuente sexual, en el marco de la Ley de Transparencia aprobada 'ad hoc' en noviembre. En este paquete se incluyen más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes.