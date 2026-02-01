Veteranos de guerra daneses protestan frente a Embajada de EU por planes de Trump para Groenlandia. Foto: AP

COPENHAGUE, Dinamarca (AP).- Cientos de veteranos daneses, muchos de los cuales lucharon junto a las tropas estadunidenses, y miles de simpatizantes realizaron una protesta silenciosa el sábado frente a la embajada de Estados Unidos en Copenhague en respuesta a las amenazas del gobierno de Trump de apoderarse de Groenlandia y al menosprecio de Trump a sus contribuciones en combate.

Los veteranos se reunieron primero en la fortaleza histórica Kastellet de Copenhague, que incluye un parque público y lugares todavía utilizados por el ejército danés, y luego marcharon hasta la cercana embajada de Estados Unidos, portando varias banderas danesas grandes.

“Dinamarca siempre ha apoyado a Estados Unidos y nos hemos presentado en las zonas de crisis del mundo cuando Estados Unidos nos lo ha solicitado. Nos sentimos defraudados y ridiculizados por la Administración Trump, que ignora deliberadamente el apoyo de Dinamarca a Estados Unidos en su lucha contra la violencia doméstica”, declaró en un comunicado la organización Danish Veterans & Veteran Support, organizadora de la protesta.

“No hay palabras para describir cuánto nos duele que las contribuciones y sacrificios de Dinamarca en la lucha por la democracia, la paz y la libertad estén siendo olvidados en la Casa Blanca”, afirmó.

Antes de guardar varios minutos de silencio, los asistentes colocaron ceremoniosamente 52 banderas danesas frente a la Embajada de Estados Unidos. Las banderas llevaban los nombres de los 52 militares daneses que perdieron la vida en Afganistán e Irak.

Cuando se leyeron los nombres de los militares, algunos asistentes derramaron una lágrima.

Los veteranos daneses están furiosos por cómo la retórica de la Casa Blanca ignora el derecho a la autodeterminación de Groenlandia, territorio de Dinamarca, aliado de la OTAN. También se oponen firmemente a la afirmación de Trump de que Dinamarca es incapaz de proteger los intereses de seguridad de Occidente en el Ártico.

“Sienten que los han traicionado. Y, por supuesto, están indignados. Se desplegaron. Lucharon con los estadounidenses. Lucharon con los británicos. Lucharon juntos. Sangraron juntos”, dijo Carsten Rasmussen, veterano danés de 65 años y presidente de la Asociación Danesa de Veteranos. “Y como han escuchado hoy aquí, frente a la embajada estadounidense, 52 de ellos nunca regresaron”.

"Nunca los hemos necesitado, nunca les hemos pedido nada", dijo Trump sobre las tropas no estadounidenses en una entrevista con Fox Business Network en Davos, Suiza, el jueves. "Dirán que enviaron tropas a Afganistán, o esto o aquello, y lo hicieron; se mantuvieron un poco apartados, un poco apartados del frente".

Søren Knudsen, un veterano danés de 65 años, comentó que muchos soldados perdieron una extremidad durante su servicio. "Tenemos algunos que sufren de trastorno de estrés postraumático (TEPT) o algo similar. Y tenemos muchos veteranos que, afortunadamente, no padecen nada, pero aun así se sienten ofendidos por las declaraciones". Añadió: "Por eso, y es muy importante, queríamos transmitir este mensaje".

Cuarenta y cuatro soldados daneses murieron en Afganistán, la cifra más alta de muertos per cápita entre las fuerzas de la coalición. Ocho más murieron en Irak.

Las tensiones se incrementaron aún más el martes cuando el personal de la embajada retiró 44 banderas danesas (una por cada soldado danés muerto en Afganistán) que habían sido colocadas frente a la embajada.

Rasmussen dijo que esa acción probablemente agregó “unos cuantos miles de personas” a la protesta silenciosa del sábado.

El Departamento de Estado declaró posteriormente que, por regla general, el personal de guardia retira los objetos abandonados tras manifestaciones y otros "ejercicios legítimos de libertad de expresión". Las banderas fueron devueltas a quienes las dejaron, añadió.