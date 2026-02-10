Hallan sin vida a influencer de 24 años en su casa semanas después de divorciarse

La muerte de una creadora de contenido de 24 años, madre de un niño de 4, es investigada por la policía.. Foto: IG @Chinnu Pappu

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Una creadora de contenido digital de 24 años fue localizada sin vida en el interior de la vivienda que ocupaba en el distrito de Kasaragod, en el estado de Kerala, al sur de India. Las autoridades confirmaron que el hallazgo ocurrió el domingo 9 de febrero de 2026, tras el aviso de vecinos que reportaron una situación inusual en el inmueble.

La joven fue identificada como Chinnu Pappu, nombre con el que se dio a conocer en redes sociales. De acuerdo con información policial, su nombre legal era Reshma. Vivía desde hacía varias semanas en una casa rentada en una zona residencial cercana a Uliyathadka, luego de haberse divorciado recientemente.

Elementos de la policía local ingresaron al domicilio y encontraron el cuerpo sin signos vitales en el interior de la vivienda. Posteriormente, fue trasladado a un centro médico, donde personal de salud confirmó el fallecimiento. Las autoridades registraron el caso como una muerte no natural e iniciaron las diligencias correspondientes conforme al protocolo.

Investigación policial sobre la muerte de la influencer en curso

La policía del distrito de Kasaragod abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del deceso. Como parte del proceso, se ordenó la realización de una autopsia para determinar la causa oficial de la muerte. Al cierre de esta información, las autoridades no habían difundido públicamente los resultados del examen forense ni habían señalado responsabilidades penales.

Fuentes policiales indicaron que se recaban testimonios de familiares, vecinos y personas cercanas a la influencer, además de revisar elementos encontrados en el domicilio. Hasta el momento, no se ha informado sobre la existencia de notas, mensajes o registros que expliquen lo ocurrido.

Trayectoria en redes sociales de Reshma

Reshma, también conocida como Chinnu Pappu, contaba con una comunidad amplia de seguidores en plataformas digitales, donde superaba las 200 mil personas. Su contenido se enfocaba en mostrar escenas de la vida cotidiana en zonas rurales de Kerala, así como preparaciones de comida tradicional y actividades domésticas, lo que le permitió ganar visibilidad en el ámbito digital regional.

Sus publicaciones solían presentar rutinas diarias y elementos culturales de su entorno. La última actividad registrada en sus redes sociales ocurrió varios días antes de su fallecimiento y consistió en un video relacionado con ingredientes de uso común en la cocina local. Ese material recibió interacciones habituales por parte de su audiencia.

Situación familiar reciente

Personas cercanas a la familia señalaron que la influencer había finalizado su matrimonio semanas antes de su muerte. Tras el divorcio, se mudó al domicilio donde fue hallada sin vida con el objetivo de establecer una nueva etapa junto con su hijo, un menor de 4 años.

Después del fallecimiento, el niño quedó bajo el cuidado de los abuelos maternos en la localidad de origen de la influencer, también en el distrito de Kasaragod. No se han dado a conocer detalles adicionales sobre procesos legales o administrativos relacionados con la custodia.

Reacciones tras el hallazgo

La noticia generó reacciones entre usuarios de redes sociales y personas que seguían el trabajo de la creadora de contenido. Diversos mensajes recordaron su actividad digital y su presencia constante en plataformas, mientras que otros señalaron sorpresa por el desenlace, dado que en sus publicaciones no se habían difundido mensajes explícitos sobre situaciones personales recientes.