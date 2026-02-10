Tiroteos en escuela y vivienda en Canadá dejan 10 muertos, incluida la tiradora

Autoridades llegaron al plantel en el que ocurrió la balacera. Foto: Redes sociales

TUMBLER RIDGE, Canadá (AP) — Un tiroteo en una escuela de Columbia Británica dejó ocho personas muertas, incluida una mujer que la policía cree que es la tiradora, mientras que otros dos cadáveres fueron hallados en una casa cercana que podría estar relacionada con el incidente, informaron las autoridades canadienses el martes.

La Real Policía Montada de Canadá dijo que más de 25 personas resultaron heridas, incluidas dos que fueron trasladadas por aire a un hospital con heridas que ponían en peligro sus vidas, tras el tiroteo en la Escuela Secundaria de Tumbler Ridge.

Los tiroteos en escuelas son inusuales en Canadá.

La localidad de Tumbler Ridge, que tiene una población de aproximadamente 2 mil 400 habitantes, está a más de mil kilómetros (600 millas) al norte de Vancouver, cerca de la frontera con Alberta. La web del gobierno provincial indica que la Escuela Secundaria Tumbler Ridge tiene 175 alumnos que cursan desde séptimo a 12mo grado.

El primer ministro de Columbia Británica, David Eby, dijo a reporteros que los agentes de policía llegaron a la escuela en dos minutos.

En el recinto encontraron a siete personas muertas, señaló la policía local en un comunicado, incluida una sospechosa que parecía haber muerto por una "herida autoinfligida".

Una octava persona falleció mientras era trasladada a un hospital, y otras dos fueron encontradas sin vida en una casa que las autoridades creen que estaba conectada con el ataque.

El superintendente de la RPMC, Ken Floyd, declaró a periodistas que los investigadores habían identificado a una sospechosa, pero que no revelarían su nombre, y que el motivo del tiroteo seguía sin estar claro. La policía sigue analizando la relación entre las víctimas y la tiradora, agregó.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, manifestó en un comunicado en redes sociales que estaba devastado por el tiroteo en Tumbler Ridge.

"Me uno a los canadienses en el duelo con aquellos cuyas vidas han cambiado irreversiblemente hoy, y en la gratitud por el coraje y la abnegación de los primeros en responder, que arriesgaron sus vidas para proteger a sus conciudadanos", escribió.

La oficina de Carney apuntó que suspendió el viaje que tenía programado a Halifax, Nueva Escocia y Múnich, Alemania. Tenía previsto anunciar una estrategia industrial de defensa muy esperada en Halifax el miércoles antes de poner rumbo a Europa para asistir a la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Eby dijo a la prensa que había hablado con Carney después de lo que calificó como una "tragedia inimaginable".

"Sé que esto nos está haciendo abrazar a nuestros hijos un poco más fuerte esta noche", señaló. "Pido a la gente de Columbia Británica que cuide a la gente de Tumbler Ridge esta noche".

El gobierno de Canadá ha respondido a tiroteos masivos previos con medidas de control de armas, incluida una prohibición ampliada recientemente a todas las armas que considera de asalto.

Los del martes fueron la masacre más letal en Canadá desde 2020, cuando un hombre armado mató a 13 personas y provocó incendios que acabaron con la vida de otras nueve en en Nueva Escocia.