Cierre del espacio aéreo de El Paso se debió a drones de cárteles mexicanos; reanudan vuelos

Pasajeros afectados por el cierre del espacio aéreo en El Paso Texas. Foto: @FoxNews

WASHINGTON (AP) — Las autoridades en Estados Unidos ordenaron el cierre del espacio aéreo sobre El Paso, Texas, debido al ingreso al área de drones de cárteles mexicanos, informó un funcionario del gobierno estadounidense, quien aseguró que el Departamento de Defensa tomó medidas para desactivar los drones.

Tanto la Administración Federal de Aviación (FAA) como el Departamento de Defensa han determinado que no existe amenaza para los viajes comerciales, dijo el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato por ser un asunto de seguridad nacional.

La FAA reabre el espacio aéreo sobre El Paso, Texas; autoriza que se reanuden todos los vuelos.

El funcionario no especificó cuántos drones participaron ni qué se hizo específicamente para desactivarlos.