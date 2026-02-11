El gobierno de Donald Trump bajo escrutinio por el asesinato de Renee Nicole Good

WASHINGTON (apro).-El Gobierno de Donald Trump está siendo sometido a un escrutinio muy riguroso en el Congreso. Sus tácticas anti migratorias están siendo cuestionadas por legisladores demócratas y republicanos, por lo que ha ocurrido en los últimos días en Minneapolis, el asesinato de Renee Nicole Good. Esto está causando que los republicanos estén pensando dos veces lo que quieren hacer en vista a las elecciones de medio periodo de este año en la Casa Blanca.