España

Presidenta de Madrid pide terminar “narcoestados de ultraizquierda”y que México sea libre (Video)

“Que pronto Cuba, Nicaragua y otros países como México, como ha sucedido con Argentina, rompan esas mismas cadenas y recuperen su libertad”, pidió Isabel Díaz Ayuso en The Hispanic Prosperity Gala que se celebra en el club Mar-a-Lago de Florida
miércoles, 11 de febrero de 2026 · 05:06

MADRID (EUROPA PRESS).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidó que se ponga fin a "los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden" y ve en Venezuela la "herida más importante" por curar.

En su intervención por video en The Hispanic Prosperity Gala, celebrada en el club Mar-a-Lago de Florida, la dirigente regional señaló que espera que pronto Cuba, Nicaragua o México, como ha sucedido con Argentina, "rompan esas mismas cadenas y recuperen su libertad" frente a "narcoestados" que están "destruyendo familias, vidas muy jóvenes".

Considera Ayuso que "la tristeza, el empobrecimiento y la tiranía han llegado demasiado lejos" llegando a "contaminar" naciones enteras hasta llegar "a las esferas más íntimas de cada uno".

"Nos rebelamos ante ello", expresó, aludiendo especialmente a Venezuela, "la herida más importante" que hay que curar "por los venezolanos que viven en Madrid, en Estados Unidos y en todo el mundo" y que ha ocasionado "un éxodo de más de ocho millones de personas al que el comunismo le ha arrebatado todo".

“Y para que pronto Cuba, Nicaragua y otros países como México, como ha sucedido con Argentina, rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden o se les deja; destruyendo familias, vidas muy jóvenes, creando sucios negocios que destrozan nuestra convivencia, seguridad y prosperidad”.

Frente "al totalitarismo, un mundo cerrado y oscuro", reivindicó que desde Madrid se ofrece "fuerza, valor, humanidad, compromiso, alegría, apertura, color, vida y libertad".

 

 

"Y queremos recordar que España, Estados Unidos y el resto de la Hispanidad navegamos en un mismo barco, que juntos somos increíbles e imparables", subrayó la presidenta madrileña.

