Querían probar un láser contra drones: revelan por qué cerró el espacio aéreo en El Paso

Pasajeros esperan en fila en el Aeropuerto Internacional de El Paso después de que todos los vuelos fueran suspendidos. Foto: KFOX vía AP

WASHINGTON (AP) — El súbito y sorprendente cierre del espacio aéreo sobre El Paso, Texas, se debió a los planes del Pentágono de probar un láser para derribar drones de cárteles mexicanos de la droga, según tres personas familiarizadas con la situación a quienes se les concedió el anonimato para compartir detalles sensibles.

Eso causó fricciones con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), que quería garantizar la seguridad de los vuelos comerciales, y las dos agencias buscaron coordinarse, según dos de las personas.

A pesar de una reunión programada para finales de este mes para discutir el asunto, el Pentágono quiso probar el mecanismo ya, lo que llevó a la FAA a cerrar el espacio aéreo. No estaba claro si el láser finalmente fue desplegado.

El secretario de Transporte Sean Duffy había dicho previamente que el cierre se debió a una incursión de drones de un cártel mexicano, y que la amenaza había sido neutralizada. Las incursiones de drones no son inusuales en esa zona.

Ni funcionarios de la Casa Blanca, la FAA ni del Departamento de Transporte han respondido a solicitudes de comentarios sobre la disputa. El Pentágono declaró que no tenía nada que añadir a su comunicado, que en gran medida refleja el comentario de Duffy.

Unas horas antes, la FAA había anunciado un cierre de 10 días del espacio aéreo, confundiendo a los viajeros en el aeropuerto de la ciudad fronteriza con una población de casi 700 mil habitantes. La orden fue levantada unas horas después. El breve cierre no incluyó el espacio aéreo mexicano.

Duffy indicó en X que la FAA y el Departamento de Defensa "actuaron rápidamente para abordar una incursión de drones de cárteles. La amenaza ha sido neutralizada y no hay peligro para los viajes comerciales en la región". Señaló que los vuelos normales se reanudarían el miércoles por la mañana, pero no especificó cuántos drones participaron ni qué se hizo específicamente para desactivarlos.

La legisladora demócrata Veronica Escobar, cuyo distrito incluye El Paso, apuntó que ni su oficina, ni la ciudad de El Paso ni las operaciones del aeropuerto recibieron aviso previo. Dijo que creía que el cierre no se debió al vuelo de drones de cárteles mexicanos pues "eso no es lo que se nos ha dicho en el Congreso".

Funcionarios del Pentágono declinaron comentar sobre los comentarios de Escobar y la oficina del gobernador de Texas, Greg Abbott, remitió las preguntas a la FAA.

"Creo que la FAA le debe a la comunidad y al país una explicación de por qué ocurrió esto tan repentina y abruptamente y fue levantado tan repentina y abruptamente", señaló Escobar durante una conferencia de prensa. El cierre causó interrupciones significativas dada su duración y el tamaño del área metropolitana alrededor de El Paso.

"La información que proviene del gobierno federal no cuadra", enfatizó Escobar.

La actividad transfronteriza de drones no es nueva

El legislador Tony Gonzales, cuyo distrito cubre un área que se extiende por unos mil 300 kilómetros (800 millas) a lo largo de la frontera de Texas con México, aseguró que los avistamientos de drones de cárteles son comunes.

"Para cualquiera de nosotros que vive y trabaja a lo largo de la frontera, las incursiones diarias de drones por organizaciones criminales es algo cotidiano. Es un miércoles normal para nosotros", aseveró Gonzales.

Cuando se le preguntó sobre la explicación de drones dada por funcionarios estadounidenses, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum expresó que "no hay ninguna información de uso de drones en la frontera".

Apuntó que, si las autoridades estadounidenses tienen más información, deberían contactar al gobierno de México.

Steven Willoughby, subdirector del programa contra drones del Departamento de Seguridad Nacional, dijo a los legisladores en julio que los cárteles usan esos dispositivos casi todos los días para intentar llevar drogas a través de la frontera entre Estados Unidos y México y vigilar a los agentes de la Patrulla Fronteriza.

En los últimos seis meses de 2024 se detectaron más de 27.000 drones a menos de 500 metros (1.600 pies) de la frontera sur, testificó, la mayoría volando a altas horas de la noche. El Departamento de Seguridad Nacional informó que, en los últimos años, los agentes han incautado miles de kilos de metanfetamina, fentanilo y otras drogas que los cárteles intentaban trasladar con drones a través de la frontera.

Autoridades mexicanas se dirigen a Washington

El Paso es un centro de comercio transfronterizo junto a Ciudad Juárez. La ciudad mexicana tiene alrededor de 1.5 millones de habitantes, y algunos de sus residentes están acostumbrados a utilizar los aeropuertos a ambos lados de la frontera. Ese fácil acceso a Estados Unidos también ha hecho que Juárez, como otras ciudades fronterizas, sea atractiva para los cárteles de la droga de México que buscan salvaguardar sus rutas de tráfico de drogas y migrantes que se dirigen al norte, así como de efectivo y armas que se mueven hacia el sur.

Tras el anuncio del cierre, el aeropuerto informó en una publicación de Instagram que todos los vuelos hacia y desde el aeropuerto estarían suspendidos hasta la noche del 20 de febrero, incluidos los vuelos comerciales, de carga y de aviación general. Noticieros locales mostraron a viajeros varados con equipaje haciendo fila en los mostradores de boletos de aerolíneas y en los mostradores de alquiler de autos en el aeropuerto de El Paso horas después de que los vuelos fueron suspendidos.

El aeropuerto publicó el miércoles por la mañana que sus operaciones se habían reanudado y alentó a los viajeros a ponerse en contacto con sus aerolíneas para obtener la información de vuelos más actualizada.

Los secretarios de Defensa y Marina de México se reunirán el miércoles con funcionarios del Comando Norte en Washington, en una reunión a la que asistirán otros países, manifestó Sheinbaum en conferencia de prensa. Agregó que los funcionarios mexicanos "van a escuchar" en la reunión y que su gobierno va a averiguar exactamente las causas del cierre.

"Una interrupción grave e innecesaria"

El alcalde de El Paso, Renard Johnson, destacó en conferencia de prensa que no se enteró del cierre hasta después de que se emitió la alerta y calificó de inaceptable la falta de comunicación con la ciudad.

"Las decisiones tomadas sin aviso y coordinación ponen vidas en riesgo y crean peligro y confusión innecesarios", afirmó Johnson. "Esta fue una interrupción grave e innecesaria, algo que no ha ocurrido desde el 11 de septiembre".

El aeropuerto se describe a sí mismo como la puerta de entrada al oeste de Texas, el sur de Nuevo México y el norte de México. Southwest, United, American y Delta, entre otras compañías, operan vuelos allí,.

Una restricción temporal de vuelo similar de 10 días por razones especiales de seguridad seguía vigente el miércoles por la mañana alrededor de Santa Teresa, Nuevo México, que está a unos 24 kilómetros (15 millas) al noroeste del aeropuerto de El Paso. De momento la FAA no ha explicado por qué esa restricción seguía vigente.

El senador demócrata de Nuevo México, Ben Ray Lujan, dijo en un comunicado: "Mantener a nuestras comunidades informadas y seguras es fundamental. Estoy exigiendo respuestas de la FAA y de la administración sobre por qué se cerró el espacio aéreo en primer lugar sin notificar a los funcionarios apropiados, dejando a los viajeros lidiar con un caos innecesario".

El cierre y la reapertura crean confusión para los viajeros

El cierre del espacio aéreo alteró los planes de viaje a ambos lados de la frontera.

María Aracelia empujaba dos maletas con ruedas a través del puente peatonal desde Ciudad Juárez a El Paso el miércoles por la mañana. Tenía un vuelo de ida y vuelta a Illinois programado para la tarde.

Después de recibir un mensaje de texto a las 4 a.m. informándole sobre el cierre de 10 días, se apresuró a tratar de encontrar otras opciones, incluso cómo llegar a otro aeropuerto. Luego llegó una notificación de que el aeropuerto de El Paso había reabierto.

"Esto es estresante y no hay tiempo para hacer tantos cambios, especialmente si necesitas regresar para el trabajo", comentó Aracelia.