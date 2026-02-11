Trump dice que le insistió a Netanyahu que las negociaciones con Irán deben continuar

El presidente estadunidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en conferencia de prensa en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre del 2025. Foto: AP

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump se reunió durante más de dos horas a puerta cerrada con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu el miércoles, y dijo que había insistido en que continúen las negociaciones con Irán mientras Estados Unidos trata de llegar a un acuerdo nuclear con Teherán.

Netanyahu entró a la Casa Blanca fuera de la vista de los reporteros y se fue sin emitir una declaración sobre lo que se dijo. Pero Trump, en una publicación posterior en su red social, calificó el encuentro como “una muy buena reunión”, pero añadió que “no se llegó a nada definitivo, salvo que insistí en que continúen las negociaciones con Irán para ver si se puede consumar o no un acuerdo”.

“Si se puede, le hice saber al primer ministro que esa sería la preferencia”, escribió Trump. “Si no se puede, simplemente tendremos que ver cuál será el resultado”.

Añadió: “La última vez Irán decidió que estaba mejor no haciendo un acuerdo” y fue atacado por Estados Unidos.

“Ojalá esta vez sean más razonables y responsables”, escribió Trump.

La visita de Netanyahu —su séptima reunión en el segundo mandato de Trump— se produce mientras tanto Teherán como Washington proyectan un optimismo cauteloso tras mantener conversaciones indirectas en Omán el viernes sobre cómo abordar nuevamente las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

"Veremos qué pasa. Creo que quieren llegar a un acuerdo", declaró Trump en una entrevista el martes con Larry Kudlow de Fox Business Network. "Creo que serían tontos si no lo hicieran. Eliminamos su poder nuclear la última vez, y tendremos que ver si eliminamos más esta vez".

Añadió: "Tiene que ser un buen acuerdo. Sin armas nucleares, sin misiles".

Netanyahu presiona por más en las conversaciones con Irán

La oficina de Netanyahu dice que quiere que esas conversaciones incluyan límites al programa de misiles balísticos iraní y el apoyo a grupos violentos como Hamás y Hezbollah.

"Presentaré al presidente nuestra perspectiva sobre los principios de estas negociaciones —los principios esenciales que, en mi opinión, son importantes no solo para Israel, sino para todos en el mundo que desean paz y seguridad en el Oriente Medio", indicó Netanyahu el martes antes de partir de Israel.

No está claro cuánto influirá Netanyahu en el enfoque de Trump hacia Irán. Trump inicialmente amenazó con atacar a Irán por su represión de las recientes protestas, pero en días recientes se ha enfocado más en el programa nuclear iraní.

Irán todavía se está recuperando de la guerra de 12 días con Israel en junio. La devastadora serie de ataques aéreos, incluidos bombardeos estadounidenses a varios sitios nucleares iraníes, mató a casi 1.000 personas en Irán y casi 40 en Israel.

Trump, en ese momento, señaló que la acción de Estados Unidos había "aniquilado" las capacidades nucleares de Irán, aunque la gravedad de los daños aún se desconoce. Fotos satelitales muestran actividad en los sitios iraníes lo que genera preocupación de que Irán podría estar intentando repararlos.

Israel ha pedido durante mucho tiempo que Irán cese todo enriquecimiento de uranio, reduzca su programa de misiles balísticos y corte lazos con grupos violentos de la zona. Irán siempre ha rechazado esas demandas, diciendo que solo aceptaría algunos límites en su programa nuclear a cambio de alivio de sanciones.

Estados Unidos ha reforzado sus fuerzas militares en la región, enviando un portaaviones, destructores de misiles guiados, sistemas de defensa aérea y más para complementar su presencia. Países árabes e islámicos, incluidos Turquía y Qatar, han instado a ambas partes a mostrar moderación, advirtiendo que cualquier ataque o represalia podría tener consecuencias desestabilizadoras para una región ya tensa por la guerra entre Israel y Hamás en Gaza.

Tema de Gaza también fue mencionado en la reunión

En su publicación, Trump añadió que él y Netanyahu “también discutimos el tremendo progreso que se está logrando en Gaza, y la región en general”.

Trump planea celebrar la primera reunión la próxima semana de su Junta de Paz, que inicialmente se enmarcó para supervisar los pasos futuros del plan de alto al fuego en Gaza pero ha tomado forma con ambiciones de Trump de resolver otras crisis globales.

Más temprano el miércoles, Netanyahu se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio en Blair House, al otro lado de la calle de la Casa Blanca. El primer ministro firmó para ser parte de la junta, lo que podría indicar que podría saltarse su primera reunión oficial.

Sobre Irán, Trump sostuvo el viernes que su enviado especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner habían tenido conversaciones "muy buenas" y se planearon más para esta semana. Pero el presidente republicano mantuvo la presión, advirtiendo que si el país no llegaba a un acuerdo sobre su programa nuclear, "las consecuencias serán muy graves".

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, hizo comentarios similares, diciendo que habrá consultas sobre "próximos pasos", pero advirtiendo que el nivel de desconfianza entre los dos adversarios sigue siendo un "desafío serio para las negociaciones".

Señaló que Irán se mantendría en su posición de que debe poder enriquecer uranio, un punto de gran controversia con Trump.

Netanyahu se reunió con Witkoff y Kushner poco después de llegar a Washington el martes por la noche y le dieron una actualización sobre las conversaciones mantenidas con Irán en Omán, informó la oficina del primer ministro.

Araghchi dijo en noviembre que Irán ya no estaba enriqueciendo uranio debido al daño de la guerra del año pasado.

Antes de la guerra, Irán había estado enriqueciendo uranio hasta un 60% de pureza, un paso técnico a los niveles de grado armamentístico. El Organismo Internacional de Energía Atómica había dicho que Irán era el único país en el mundo que enriquecía a ese nivel que no estaba armado con la bomba.

Irán ha estado rechazando las solicitudes del OIEA para inspeccionar los sitios bombardeados en la guerra de junio. Incluso antes de eso, Irán ha restringido las inspecciones del OIEA desde la decisión de Trump en 2018 de retirar unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las potencias mundiales.