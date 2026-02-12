Gobierno de Trump da importante paso para desmantelar regulaciones climáticas

WASHINGTON (AP) — La administración Trump revocó el jueves una conclusión científica que durante mucho tiempo ha sido la base central de la acción de Estados Unidos para regular las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático, la medida más agresiva del presidente Donald Trump para desmantelar las regulaciones climáticas.

La norma, finalizada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), anula una declaración gubernamental de 2009 conocida como la "conclusión de peligro" (endangerment finding), que determinó que el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero ponen en riesgo la salud pública y el bienestar.

Esta norma, decretada durante el gobierno de Barack Obama, es el sustento legal de casi todas las regulaciones climáticas de la Ley de Aire Limpio para vehículos motorizados, plantas de energía y otras fuentes de contaminación que están calentando el planeta.

El presidente Donald Trump calificó la medida como "la mayor acción desregulatoria en la historia de Estados Unidos, por mucho", mientras que el administrador de la EPA, Lee Zeldin, la llamó "el Santo Grial del exceso regulatorio federal".

Trump dijo que estaba complacido de derogar "una desastrosa política de la era Obama que dañó gravemente a la industria automotriz estadounidense e impulsó enormemente los precios para los consumidores".

La norma "no tenía base en los hechos, no tenía ninguna en absoluto, y no tenía base en la ley", declaró Trump en una ceremonia en la Casa Blanca. "Por el contrario, a lo largo de las generaciones, los combustibles fósiles han salvado millones de vidas y han sacado a miles de millones de personas de la pobreza en todo el mundo".

Expertos señalan que seguramente habrá impugnaciones legales contra una medida que deroga todas las normas de emisiones de gases de efecto invernadero para autos y camiones, y que podría desatar un desmantelamiento más amplio de las regulaciones climáticas sobre fuentes fijas, como las plantas de energía e instalaciones de petróleo y gas. Anular la conclusión "provocará más caos" que otras acciones del gobierno de Trump para revertir normas ambientales, afirmó Ann Carlson, profesora de derecho ambiental en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Grupos ambientalistas consideran que se trata del mayor ataque individual en la historia de Estados Unidos contra la autoridad federal para abordar el cambio climático. Señalaron que la evidencia que respalda la norma sólo se ha fortalecido en los 17 años desde que fue aprobada.

La EPA también indicó que propondrá un retraso de dos años a una norma de la era Biden que restringe las emisiones de gases de efecto invernadero de autos y camionetas ligeras.

Zeldin, excongresista republicano elegido el año pasado por Trump para dirigir la EPA, ha criticado a sus predecesores en gobiernos demócratas, al afirmar que, en nombre de enfrentar el cambio climático, estaban "dispuestos a llevar al país a la bancarrota".

La norma "llevó a regulaciones costosas que estrangularon sectores enteros de la economía de Estados Unidos, incluida la industria automotriz estadounidense", indicó Zeldin. "Los gobiernos de Obama y Biden la usaron para imponer a la fuerza una serie de medidas ansiadas por izquierdistas para imponer costosas políticas climáticas, mandatos de vehículos eléctricos y otros requisitos que le quitaron al consumidor su poder de decisión y su poder adquisitivo".

La norma y las regulaciones basadas en ella "no sólo regularon las emisiones, sino que socavaron el sueño americano. Y ahora queda eliminada", manifestó Zeldin.

La Corte Suprema respaldó la norma

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en un caso de 2007 que los gases de efecto invernadero que calientan el planeta, causados por la quema de petróleo y otros combustibles fósiles, son contaminantes del aire bajo la Ley de Aire Limpio.

Desde la decisión del máximo tribunal, en un caso conocido como Massachusetts vs. EPA, los tribunales han rechazado de manera uniforme las impugnaciones legales a la conclusión de peligro, incluida una decisión de 2023 del Tribunal Federal de Apelaciones de para el Circuito del Distrito de Columbia.

La conclusión de peligro es considerada ampliamente como la base legal de una serie de regulaciones destinadas a proteger contra amenazas que el cambio climático vuelve cada vez más graves. Eso incluye inundaciones mortales, olas de calor extremas, incendios forestales catastróficos y otros desastres naturales en Estados Unidos y en todo el mundo.

Gina McCarthy, exadministradora de la EPA que se desempeñó como asesora climática de la Casa Blanca en el gobierno de Biden, calificó de temerarias las acciones del gobierno de Trump. "Esta EPA preferiría pasar su tiempo en los tribunales trabajando para la industria de los combustibles fósiles que protegernos de la contaminación y de los impactos crecientes del cambio climático", destacó.

La EPA tiene una clara obligación científica y legal de regular los gases de efecto invernadero, indicó McCarthy, agregando que los riesgos para la salud y el medio ambiente del cambio climático se han "vuelto imposibles de ignorar".

David Doniger, experto climático del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (Natural Resources Defense Council), dijo que Trump y Zeldin están tratando de usar la derogación como un "tiro de gracia" que permitiría al gobierno invalidar casi todas las regulaciones climáticas. La derogación podría borrar los límites actuales a la contaminación por gases de efecto invernadero de autos, fábricas, plantas de energía y otras fuentes, y podría impedir que futuros gobiernos propongan normas para abordar el calentamiento global.

La acción de la EPA sigue a una orden ejecutiva de Trump que ordenó a la agencia presentar un informe sobre "la legalidad y la aplicabilidad continua" de la norma. Conservadores y algunos republicanos del Congreso han buscado durante mucho tiempo deshacer lo que consideran normas excesivamente restrictivas y económicamente dañinas para limitar los gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global.

Límites de emisiones en la mira

Zeldin y el secretario de Transporte, Sean Duffy, se han movido para reducir drásticamente los límites de emisiones de autos y camiones. Las normas impuestas bajo el presidente demócrata Joe Biden estaban destinadas a alentar a los fabricantes de automóviles a construir y vender más vehículos eléctricos. El sector del transporte es la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos.

El gobierno de Trump anunció en diciembre una propuesta para debilitar las normas de kilometraje para la industria automotriz, aliviando la presión regulatoria sobre los fabricantes para controlar la contaminación de autos y camiones a gasolina . La EPA dijo que su retraso de dos años a una norma de la era Biden sobre emisiones de gases de efecto invernadero de autos y camionetas ligeras le dará tiempo a la agencia para desarrollar un plan que refleje mejor la realidad de ventas más lentas de vehículos eléctricos, al tiempo que promueve la elección del consumidor y baja los precios.

El plan de kilometraje reduciría significativamente los requisitos que establecen reglas sobre cuánta distancia deben recorrer los vehículos nuevos con un galón de gasolina. Trump manifestó que el cambio bajará el precio de los autos nuevos y aumentará el acceso de los estadounidenses a toda la gama de vehículos a gasolina que necesitan y pueden pagar.

Grupos ambientalistas dijeron que el plan mantendría autos y camiones contaminantes que queman gasolina en las carreteras de Estados Unidos durante años, amenazando la salud de millones de estadounidenses, en particular niños y ancianos.

Defensores afirman que las normas de la era Biden para autos y camiones limpios están entre las protecciones más importantes y efectivas para abordar la contaminación climática.