El Comando Sur de EU destruye otra narcolancha en el Caribe y mata a tres personas (Video)

WASHINGTON (apro).– El Comando Sur de Estados Unidos anunció la destrucción de otra presunta narco embarcación, ahora en aguas del Caribe, y con ello la ejecución de tres personas a las que calificó de ser parte de una organización del terrorismo internacional.

Con el nuevo ataque militar del Pentágono en aguas del Caribe, el Departamento de Guerra estadunidense suma ya la ejecución extrajudicial de 133 personas desde el 2 de septiembre del año pasado a la fecha, y la destrucción de 38 embarcaciones.

“Este 13 de febrero y bajo las órdenes del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, la Fuerza Conjunta de Tarea Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético sobre una embarcación operada por una organización terrorista designada”, informó el Comando Sur.

On Feb. 13, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known…

Como es costumbre del Comando del Departamento de Guerra de Estados Unidos, la develación del nuevo ataque bélico en el Caribe que se hizo por medio de la cuenta oficial de la dependencia en la plataforma de X va acompañado de un video de 11 segundos de duración.

“La inteligencia confirmó que la embarcación estaba transitando a lo largo de una de las rutas para el narcotráfico en el Caribe y que estaba involucrada con operaciones del trasiego de enervantes”, se resalta en el mensaje de X, que no presenta evidencia de lo que sostiene.

Hace dos semanas, el presidente Donald Trump había afirmado que, tras los ataques letales del Pentágono en aguas del Caribe y el Pacífico en contra de embarcaciones presuntamente usadas para el narcotráfico, los cárteles internacionales abandonaron las rutas marítimas.

Desde esas declaraciones de Trump a la fecha y en clara contradicción a las aseveraciones del primer mandatario de Estados Unidos, el Pentágono ha llevado a cabo cuatro ataques contra navíos presuntamente del narcotráfico y ejecutado extrajudicialmente a 11 personas.

“Tres narcoterroristas fueron asesinados durante la operación, nadie de las fuerzas militares de Estados Unidos resultó herido”, subraya el Comando Sur en el mensaje que divulgó la noche de este viernes 13 de enero por medio de la plataforma cibernética de X.