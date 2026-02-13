EU envía segundo portaaviones a Oriente Medio ante aumento de tensiones con Irán

ARCHIVO - En esta foto, proporcionada por la Armada de Estados Unidos, el USS Gerald R. Ford realiza sus primeras pruebas en el mar, el 8 de abril de 2017, en Newport News, Virginia. Foto: Especialista en comunicación de 2da clase Ridge Leoni/Armada de EU vía AP, archivo

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump declaró este viernes que decidió trasladar un segundo portaaviones a Oriente Medio mientras presiona a Irán para que llegue a un acuerdo sobre su programa nuclear.

El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, está siendo enviado del mar Caribe a Oriente Medio para unirse a otros buques de guerra y activos militares que Estados Unidos ha acumulado en la región.

El despliegue planeado se produce apenas unos días después de que Trump sugiriera que pronto habría una nueva ronda de conversaciones con los iraníes. Esas negociaciones no se han materializado, mientras uno de los principales responsables de seguridad de Teherán visitó Omán y Qatar esta semana e intercambió mensajes con los intermediarios estadunidenses.

“En caso de que no lleguemos a un acuerdo, lo necesitaremos”, dijo Trump a los reporteros sobre el segundo portaaviones mientras salía de la Casa Blanca rumbo a una base militar en Carolina del Norte. Añadió: “Saldrá muy pronto”.

Las naciones árabes del golfo Pérsico han advertido ya que cualquier ataque podría derivar en otro conflicto en una región que aún se está recuperando de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Mientras, los iraníes están comenzando a cumplir el duelo de 40 días por los miles de fallecidos en la sangrienta represión de Teherán a las protestas a nivel nacional del mes pasado, lo que incrementa la presión interna que enfrenta la República Islámica, golpeada por las sanciones.

El Ford, cuyo nuevo despliegue fue reportado en primer lugar por "The New York Times", se unirá al USS Abraham Lincoln y a los destructores con misiles guiados que lo acompañan, que han estado en la región por más de dos semanas. Las fuerzas estadunidenses derribaron ya un dron iraní que se acercó al Lincoln el mismo día de la semana pasada en que Irán intentó detener un barco con bandera estadunidense en el estrecho de Ormuz.

El Ford, en la fuerza de ataque contra Venezuela

Esto supone un rápido cambio de rumbo para el Ford, que Trump envió del mar Mediterráneo al Caribe en octubre, mientras el gobierno reforzaba su enorme presencia militar en la antesala de la sorpresiva incursión del mes pasado, cuando capturó al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro.

También parece contradecir las estrategias de seguridad nacional y defensa del gobierno de Trump, que priorizan el hemisferio occidental por encima de otras regiones del mundo.

En respuesta a preguntas sobre el movimiento del Ford, el Comando Sur de Estados Unidos dijo que las fuerzas estadunidenses en América Latina seguirán “contrarrestando actividades ilícitas y actores malignos en el Hemisferio Occidental”.

“Si bien la postura de fuerzas evoluciona, nuestra capacidad operativa no lo hace”, dijo en un comunicado el coronel Emanuel Ortiz, portavoz del Comando Sur. Las “fuerzas permanecen plenamente listas para proyectar poder, defenderse y proteger los intereses de Estados Unidos en la región”.

Trump, que está en Fort Bragg para celebrar a miembros de las fuerzas especiales que capturaron a Maduro, advirtió esta semana a Irán que no alcanzar un acuerdo sería “muy traumático”. Irán y Estados Unidos mantuvieron conversaciones indirectas en Omán la semana pasada.

“Supongo que durante el próximo mes, algo así”, dijo Trump el jueves cuando se le preguntó sobre sus plazos para llegar a un acuerdo con Irán. “Debería ocurrir rápido. Deberían aceptar muy rápido”.

El mandatario mantuvo largas conversaciones con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el miércoles 11 de febrero, y afirmó que le insistió a Netanyahu en que las negociaciones con Irán debían continuar. Netanyahu insta al gobierno a presionar a Teherán para que reduzca su programa de misiles balísticos y ponga fin a su apoyo a grupos violentos como Hamás y Hezbollah como parte de cualquier acuerdo.

A finales de junio de 2025, el USS Ford inició su despliegue, lo que significa que, en dos semanas, su tripulación habrá estado movilizada por ocho meses. Aunque no está claro cuánto tiempo permanecerá el buque en Oriente Medio, la medida encamina a la tripulación para un despliegue inusualmente largo.

El despliegue del Ford se produce mientras Irán está de luto

Irán enfrenta una ira aún latente por su amplia represión a toda disidencia. Ese sentimiento podría intensificarse en los próximos días a medida que las familias de los fallecidos comiencen el tradicional duelo de 40 días por sus seres queridos. Videos publicados en internet han mostrado ya a dolientes reunidos en distintas partes del país mostrando retratos de sus muertos.

Una grabación mostraba supuestamente a dolientes en un cementerio en la provincia de Razavi Khorasan, el jueves 12. Allí, con un gran altoparlante portátil, la gente entonaba la canción patriótica “Ey Iran”, que data de la década de 1940, cuando la nación estaba bajo el gobierno del sha Mohammad Reza Pahlavi. Aunque inicialmente fue prohibida tras la Revolución Islámica de 1979, el gobierno teocrático de Irán la ha utilizado para recabar apoyo.

“Oh Irán, una tierra llena de joyas, tu suelo está lleno de arte”, cantaron. “Que los malos deseos estén lejos de ti. Que vivas eternamente. Oh enemigo, si tú eres un pedazo de granito, yo soy hierro”.