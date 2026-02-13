Inflación en EU sube ligeramente en enero y la tasa anualizada se coloca en 2.4%

WASHINGTON (apro). – El índice de precios al consumidor en Estados Unidos se incrementó ligeramente en 0.2% durante el pasado mes de enero, por lo que la tasa anualizada de este casillero macroeconómico se ubica en 2.4%, informó el Departamento del Trabajo de ese país.

El Buró de Estadísticas Laborales del gobierno federal de Donald Trump matizó que, sacando del análisis de inflación del mes pasado al costo de los alimentos y de los productos energéticos, la tasa anual de la inflación fue de 2.5%.

Contrario a la diatriba del presiente Donald Trump de que en su país ya no hay inflación, las cifras que da a conocer su propio gobierno contraponen lo que con fines electorales pretende divulgar el titular del Poder Ejecutivo.

En términos comparativo, el Buró de Estadísticas Laborales informa que la tasa de inflación anualizada de 2.5% del mes pasado y sin excluir al costo de los productos energéticos ni al de los alimentos, significó una baja de 0.2% respecto a la cifra de diciembre de 2025 que fue de 2.7%.

La explicación basada en los datos macroeconómicos que dio el Departamento del Trabajo expuso que durante el primer mes de 2026 el costo de los productos alimenticios se elevó en 0.3%, mientras que el de los energéticos cayó 1.5%.

De entre los productos y servicios que mayor aumento en su costo tuvieron en enero, el gobierno federal estadunidense señala a los boletos de viaje en avión, a las atenciones médicas, al valor de autos usados y al de las comunicaciones; entre otros.

La situación económica este año en particular será muy tomada en cuenta por los ciudadanos de Estados Unidos, quienes el martes 3 de noviembre, decidirán con su voto el equilibrio de poder entre demócratas y republicanos en el Congreso federal.

Es por las elecciones de medio periodo de noviembre próximo que Trump insista en que la situación macroeconómica del país está mejor que nunca, y en contraste, los demócratas lo contradigan con base a las estadísticas oficiales del gobierno federal.