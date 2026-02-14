A Europa "ya no le queda otra elección" más que fomentar su independencia: Ursula von der Leyen

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se prepara para dirigirse a la audiencia durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania, el sábado 14 de febrero de 2026. Foto: AP Foto/Michael Probst

MADRID (EUROPA PRESS) - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha argumentado que la realidad actual ha impuesto a Europa la decisión última de fomentar su independencia frente a las amenazas internas y externas a las que se enfrenta, porque "ya no tiene más elección" en un "mundo fracturado y hostil", y porque representa la mejor opción para entablar una nueva relación con EU basada en la autosufiencia europea en seguridad, defensa, comercio y tecnología digital.

Von der Leyen ha aparecido en uno de los foros internacionales más importantes del año, solo minutos después de que el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, proclamara ante los mismos asistentes el final del "engaño" de las democracias liberales y propusiera a Europa un nuevo modelo de relaciones bajo la égida del nacionalismo del presidente estadunidense, Donald Trump, el mismo que comenzó su segundo mandato declarando una guerra arancelaria a Europa.

En esta tesitura, von der Leyen llamó a la autosuficiencia "en todas las dimensiones que afectan a nuestra seguridad y prosperidad: defensa y energía, economía y comercio, materias primas y tecnología digital" antes de lanzar una velada mención a EU. "Algunos podrían decir que la palabra 'independencia' contradice nuestro vínculo transatlántico. Pero lo cierto es lo contrario. Una Europa independiente es una Europa fuerte. Y una Europa fuerte fortalece la alianza transatlántica", aseguró.

Todo ello, a partir de necesidades imperiosas de seguridad porque "se han cruzado límites que ya no se pueden deshacer" por un motivo fundamental como es la guerra en Ucrania, un conflicto que ha incrementado un 80% el gasto en 2025 respecto antes del comienzo de la invasión rusa de 2022, una "terapia de choque" para Europa.

Así pues, y como "ningún tabú puede quedar sin respuesta", la presidenta de la Comisión Europea declaró el momento de "implementar la cláusula de defensa mutua europea": el compromiso colectivo, reflejado el artículo 42 del Tratado de la Unión Europea, "de apoyarnos entre nosotros en caso de agresión".

Una cláusula que, para von der Leyen, debe representar la columna vertebral de una nueva estrategia europea de seguridad construida a partir de "todas nuestras herramientas políticas: comercio, finanzas, estándares, datos, infraestructuras críticas, plataformas tecnológicas e información".

"En Europa debemos estar preparados y dispuestos a utilizar nuestra fuerza de forma asertiva y proactiva para proteger nuestros intereses de seguridad. Necesitamos una nueva doctrina para ello, con un objetivo simple: garantizar que Europa pueda defender su propio territorio, economía, democracia y estilo de vida en todo momento. Porque este es, en definitiva, el verdadero significado de la independencia", zanjó von der Leyen.