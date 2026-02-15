Hamás condena la decisión de Israel de designar zonas de Cisjordania como “propiedad del Estado”

Un obrero palestino que trabaja en una zona industrial israelí en Cisjordania cuida el jardín de su casa, en la ciudad de Jericó. Foto: AP / Nasser Nasser

MADRID (EUROPA PRESS).- El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) denunció este domingo la decisión de Israel de aprobar la designación de zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado" como un intento de "robar y judeizar" los territorios palestinos y consideró la medida como "nula" y carente de legitimidad.

"Es un intento de imponer por la fuerza el asentamiento y la judaización sobre el terreno, en flagrante violación del Derecho Internacional y las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas", señaló en un comunicado difundido por el diario 'Filastín', vinculado al grupo.

En la misma nota, consideró que la decisión aprobada el domingo es "nula y sin valor emitida por una potencia ocupante ilegítima" y aseguró que "la resistencia del pueblo palestino" no permitirá los intentos de Israel "de anexión, judeización y desplazamiento".

"La voluntad de nuestro pueblo y su apego a su tierra y a sus derechos nacionales inalienables seguirán siendo la barrera infranqueable contra las políticas y los planes expansionistas de la ocupación", agregó al respecto.

Así las cosas, Hamás llamó a la comunicad internacional, incluido a la ONU y al Consejo de Seguridad, para que asuman "sus responsabilidades legales y políticas" y tomen "medidas inmediatas para detener la agresión de la ocupación y sus continuas violaciones contra el pueblo palestino".

Condena de Abbas

También condenó la medida el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, denunciando lo que constituye, a su entender, como "una anexión 'de facto' del territorio palestino ocupado".

"Es una amenaza a la seguridad y la estabilidad, y una peligrosa escalada y una flagrante violación del Derecho Internacional y las resoluciones de legitimidad internacional", señaló en un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias WAFA, donde aseguró que la iniciativa de Israel "no otorgará ninguna legitimidad a la ocupación en la tierra del Estado de Palestina".

Los gobiernos de Qatar, Turquía y Jordania se han sumado a la crítica de una propuesta aprobada el domingo por el Ejecutivo israelí para registrar amplias zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado", por primera vez desde el comienzo de la ocupación en 1967.

La iniciativa fue presentada por el ministro de Finanzas y líder ultranacionalista Bezalel Smotrich; el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el ministro de Defensa, Israel Katz, con la intención de regular las explotaciones agrícolas y aclarar el estatus de las zonas ocupadas en los territorios palestinos, un proceso burocrático cuya complejidad llevó a Israel a abandonarlo hace décadas.

Según declaró el Ministerio de Exteriores israelí en X, la decisión ha sido adoptada en represalia a los "procedimientos de asentamiento ilegales que la Autoridad Palestina está promoviendo en la Zona C" de Cisjordania, bajo control administrativo y de seguridad exclusivo de Israel.