Marco Rubio asegura que le hicieron “varias ofertas” a Maduro “y él decidió rechazarlas”

Marco Rubio durante una rueda de prensa desde Bratislava junto al primer ministro eslovaco, Robert Fico. Foto: @SecRubio

MADRID (EUROPA PRESS).- El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, subrayó este domingo que Venezuela "está mucho mejor" ahora que antes de la incursión militar estadunidense para capturar al presidente Nicolás Maduro y ha recordado le hicieron varias ofertas que él rechazó.

"Aún queda un largo camino por recorrer. Hay mucho trabajo por hacer, pero puedo decirles que Venezuela está mucho mejor hoy que hace seis semanas", afirmó Rubio durante una rueda de prensa desde Bratislava junto al primer ministro eslovaco, Robert Fico.

El propio Fico criticó la incursión militar estadunidense en Caracas y Rubio reconoció que hay aliados cercanos a los que "no les gustó", pero ello no impide la cooperación porque los "países expresan su opinión todo el tiempo".

"Pero les digo una cosa: fue un éxito. Estamos orgullosos de ello. Era necesario porque ese tipo era un narcoterrorista. Le hicimos varias ofertas y él decidió rechazarlas", argumentó. "Ahora todos pueden coincidir en que Venezuela tiene una oportunidad de un nuevo futuro que no existía hace seis semanas", añadió.

A lot of countries didn't like what we did in Venezuela.



So what? We can still cooperate with each other. Countries express their opinions all the time.



We're proud of what we did because it was necessary. Venezuela is much better off today than it was 6 weeks ago.@SecRubio — Department of State (@StateDept) February 15, 2026

Por otra parte, Rubio se refirió a las negociaciones con Irán, que se retomarán con el formato indirecto en la segunda sesión, prevista para el martes en Suiza. "Estamos tratando con clérigos chiíes radicales. Estamos tratando con gente que toma decisiones geopolíticsas basándose solo en la teología", ha explicado.

"Nadie ha podido jamás llegar a un acuerdo exitoso con Irán, pero nosotros vamos a intentarlo", dijo en referencia a las conversaciones abiertas entre Washington y Teherán tras las amenazas de una nueva intervención militar estadunidense.