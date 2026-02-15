Obama denuncia “espectáculo de payasos” tras la difusión por Trump de un video racista (Video)

Habitualmente poco presente en los medios, Barack Obama intervino en un pódcast político difundido el sábado 14 de febrero, en el que expresó su preocupación por las consecuencias para Estados Unidos bajo su sucesor republicano.

El exmandatario demócrata lamentó el “espectáculo de payasos” ofrecido por la clase política estadounidense tras la difusión por parte de Donald Trump de un video racista.

También condenó las operaciones contra la inmigración, que, según él, recuerdan prácticas propias de una dictadura.

El comentarista político progresista Brian Tyler Cohen le preguntó en particular por la "degradación del discurso" político en Estados Unidos y citó como ejemplo el video, ampliamente denunciado como racista, difundido y posteriormente eliminado a comienzos de mes en la red Truth Social desde la cuenta de Donald Trump.

Animadversión de Trump hacia Obama

La mayoría de los estadounidenses "considera profundamente inquietante este comportamiento", respondió Barack Obama, sin mencionar explícitamente el video ni a su sucesor republicano.

"Hay una especie de espectáculo de payasos que se desarrolla en las redes sociales y en la televisión, y lo cierto es que no parece provocar ninguna vergüenza entre personas que antes pensaban que debía existir cierta decencia, sentido de las formas y respeto por la función pública. Eso se ha perdido", afirmó el exmandatario.

El video, al que no había reaccionado hasta ahora, mostraba los rostros de Barack Obama, primer presidente negro del país, y de Michelle Obama sobre cuerpos de primates, lo que provocó numerosas críticas entre demócratas y algunos republicanos.

Donald Trump minimizó las críticas y aseguró no haber visto la parte en cuestión del video, mientras que la Casa Blanca afirmó que un miembro de su equipo fue responsable de la publicación.

El magnate mantiene una animadversión particular hacia Barack Obama, figura muy popular entre los estadounidenses. Suele referirse a él como "Barack Hussein Obama", utilizando su segundo nombre, y contribuyó a difundir teorías conspirativas sobre la nacionalidad del demócrata.

Durante su campaña, el líder republicano multiplicó declaraciones virulentas contra los inmigrantes y compartió informaciones falsas con tintes racistas.

"No es la América en la que creemos"

En la misma entrevista, Barack Obama se mostró especialmente crítico con las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la patrulla fronteriza en Minneapolis, hasta el final de su despliegue esta semana.

"El comportamiento desviado de agentes del gobierno federal es profundamente preocupante y peligroso", afirmó, aludiendo a prácticas “que hemos visto en el pasado en países autoritarios y en dictaduras”.

Desde diciembre, varios miles de agentes federales, a menudo encapuchados, han multiplicado redadas y arrestos de migrantes, lo que ha provocado la indignación de numerosos habitantes de este bastión demócrata, convertido en el epicentro del rechazo a la política migratoria represiva del presidente estadounidense.

Dos ciudadanos estadounidenses que intentaron oponerse al ICE, Renee Good y Alex Pretti, murieron por disparos de agentes federales el mes pasado.

Obama ya había criticado anteriormente la actuación del ICE, llamando a un "despertar" ciudadano ante el ataque a valores fundamentales.

En el pódcast, elogió la resistencia frente a estas operaciones: "Son ciudadanos que dicen, de manera sistemática y organizada: 'esta no es la América en la que creemos', y vamos a resistir, vamos a responder con la verdad, con cámaras y con manifestaciones pacíficas".

"Este tipo de comportamiento heroico y persistente por parte de personas comunes, pese a las temperaturas bajo cero, debería darnos esperanza", añadió.

Pulso en el Congreso

Tom Homan, estrecho colaborador del presidente Donald Trump, anunció el jueves, 12 de febrero, el fin de la operación llevada a cabo en Minnesota. La oposición demócrata continúa reclamando amplias reformas en el funcionamiento del ICE, incluida la eliminación de patrullas móviles, la prohibición de que los agentes oculten su rostro y la obligación de contar con una orden judicial antes de detener a un migrante.

Con ese objetivo, los líderes demócratas en el Congreso se niegan a aprobar el proyecto de financiación 2026 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).