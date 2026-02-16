EU asegura que ayudará a Orbán ante posibles "dificultades financieras" o amenazas a la estabilidad

MADRID (EUROPA PRESS) - Estados Unidos aseguró este lunes, a poco menos de dos meses de las elecciones legislativas en Hungría, que ayudará al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ante posibles "dificultades financieras" o "amenazas a la estabilidad" que pueda afrontar, insistiendo en que el "éxito" de Hungría está en el "interés nacional" estadunidense mientras siga el liderazgo de Orbán.

"Si se enfrentan a dificultades financieras, si se enfrentan a obstáculos para el crecimiento, si se enfrentan a amenazas para la estabilidad de su país, sé que el presidente Donald Trump estará muy interesado, debido a su relación con él y a la importancia que este país tiene para nosotros, en encontrar formas de proporcionar ayuda si alguna vez se diera el caso", ha afirmado el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en una rueda de prensa desde Budapest, donde realiza una visita oficial tras participar en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

En este sentido, junto al líder magiar, afirmó que "no es una exageración" hablar de una "edad de oro" en las relaciones entre Estados Unidos y Hungría que ha calificado de "tan estrecha como se puede imaginar".

En una demostración del apoyo de Washington a Orbán de cara a las elecciones del mes de abril, que se presentan como las más reñidas en décadas, el jefe de la diplomacia estadunidense ha reivindicado la relación personal entre Trump y Orbán, apuntando que esta "conexión" supone "una gran diferencia" a la hora de construir los vínculos entre ambos países.

"El presidente Trump está profundamente comprometido con su éxito, porque su éxito es nuestro éxito. Porque esta relación que tenemos aquí en Europa Central, a través de ustedes, es tan esencial y vital para nuestros intereses nacionales", ha indicado, recalcando que está en el "interés nacional", "especialmente mientras Orbán sea el primer ministro", que Hungría "tenga éxito".

En pleno ambiente preelectoral, Rubio insistió en que la relación positiva con Trump tiene "beneficios tangibles". "No voy a especular sobre el futuro. Lo que ocurra en este país depende de los votantes de este país, que son quienes deben determinarlo y decidirlo", ha señalado, si bien ha insistido en que la estrecha relación personal entre presidentes "ha sido increíblemente beneficiosa" para la relación entre Washington y Budapest.