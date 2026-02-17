El reverendo Jesse Jackson, quien lideró el Movimiento por los Derechos Civiles, muere a los 84 años

WASHINGTON (apro).-El reverendo Jesse Jackson, uno de los líderes del movimiento de los derechos civiles y pionero en el ingreso de los afroamericanos en el plano de la política nacional en Estados Unidos, falleció este martes 17 de febrero, informó su familia.

Jackson quien en 1984 revolucionó a la política nacional de su país a lanzar su candidatura por la nominación presidencial del partido demócrata y ser el primero negro con aspiración a la Casa Blanca, padecía Parkinson.

“Nuestro padre fue un líder servicial, no solamente para nuestra familia sino también para los oprimidos, los que no tienen voz y los subestimados alrededor del mundo, con él compartimos el mundo y en compensación el mundo formó parte de nuestra extensa familia”, señalaron los familiares de Jackson en un comunicado de prensa.

La familia del reverendo no dio a conocer la causas de su deceso, sin embargo se sabía que en noviembre del año pasado fue ingresado a un hospital debido a su delicado estado de salud.

A Jackson los historiadores lo consideraron con su plataforma de apoyo político y de inquebrantable defensa de los derechos civiles llamada “Arcoíris”, como la plataforma de ascenso nacional de los negros que culminó con el triunfo de Barack Obama en las elecciones presidenciales de noviembre de 2008 como candidato del partido demócrata.

Nacido en Carolina del Sur, el reverendo Jackson fue uno de los principales defensores de los derechos civiles de los negros y miembro de la coalición que este sentido encabezó el siglo pasado el reverendo Martin Luther King Jr.

Desde que buscó infructuosamente la candidatura presidencial, Jackson por décadas hasta que en 2017 de informó que padecía Parkinson, fue un referente dentro del partido demócrata y un paladín en la apertura de la política nacional para con las minorías étnicas en Estados Unidos.

Aunque en 1984 obtuvo nada más el 18% en las elecciones primarias por lo que claudicó en su aspiración a llegar a ser presidente, su candidatura fue un parteaguas para la nueva era que se vive en los Estados Unidos con la presencia en gubernaturas, legislaturas locales y estatales de ciudadanos afroamericanos.

En el Congreso federal de Estados Unidos Jackson dejó huella con su trabajo para lograr el reconocimiento tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes a la equidad racial representativa.

Sociólogo de profesión y teólogo graduado en el Seminario de Teología de Chicago, Illinois, Jackson fue uno de los principales pilares de Luther King y se destacó por su participación en manifestaciones como la histórica Marcha de Selma a Montgomery, Alabama en 1965.

Al reverendo Jackson también se le recuerda por ser el mediador para la liberación de 700 mujeres y niños en Irak en 1990, de 16 estadunidenses prisioneros en Cuba en 1984 y en ese mismo año a un piloto de su país que Siria mantenía como rehén.

La familia de Jackson informó también que las exequias y ceremonias de tributo al reverendo se llevarían a cabo en la ciudad de Chicago, aunque no dieron a conocer más detalles.